İslam'a göre, telefon dinlemenin hükmü ne?

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, ilahiyatçı profesör Hayrettin Karaman'ın 2011 yılında Yeni Şafak gazetesinde kaleme aldığı "özel görüşmeleri öğrenme ve kamuoyuna sunma"nın İslam'daki hükmüne yönelik yazısını hatırlattı. Karaman, dönemin CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ve MHP'li milletvekillerinin seks kasetlerinin çıkmasının ardından "İslam'a göre, gizlenen kusur ve günah kamuyu ilgilendiriyor ve bilinmemesi kamuya zarar veriyorsa devreye zaruret girer ve zaruri olarak tespit ve gerektiği kadar teşhir edilir" ifadelerini kullanmıştı.

Ahmet Hakan, Karaman'a, AKP'ye olan yakınlığını da göz önünde bulundurarak "O gün verdiği fetvanın bugün ortaya çıkan ses kayıtları sonrası arkasında duracak mı" sorusunu yöneltti. Hakan'ın Hürriyet gazetesindeki köşesinde yayımlanan yazısının (6 Mart 2014) ilgili kısmı şöyle:

İslam'da telefon dinlemenin hükmü

İslam’a göre...

Birinin özel telefon görüşmeleri dinlenir mi?

Dinlenen telefon görüşmeleri teşhir edilebilir mi?

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İslam’ın bu konudaki kuralını aktarıyorum:

-İslam ahlakına göre insanların gizledikleri davranışlarını bilmek ve görmek için teşebbüste bulunmak men edilmiştir.

-Ama gizlenen kusur ve günah kamuyu ilgilendiriyor ve bilinmemesi kamuya zarar veriyorsa devreye zaruret girer ve zaruri olarak tespit ve gerektiği kadar teşhir edilir.

-Ülkemizde ve dünyada zaman zaman gizlilikler ortaya çıkarılıyor, rezaletler teşhir ediliyor.

-Bu teşhirler yukarıda açıklanan kurala uygun ise denecek bir şey yoktur.

-Uygun değilse elbette yapılan ayıptır, günahtır.

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Bu fetvayı ben vermiyorum.

Fetvayı veren kişi Prof. Hayrettin Karaman...

Hayrettin Karaman kimdir?

Başbakan Erdoğan’ın, verdiği fetvalara sonuna kadar güvendiği ünlü fıkıh hocasıdır. Yeni Şafak gazetesinin yazarıdır.

Hayrettin Karaman bu fetvayı ne zaman verdi?

2011 yılının Mayıs ayında.

(Yazının tamamını okumak isteyenler için: “Günah kasetleri ve teşhiri” başlıklı yazı... Yeni Şafak gazetesi... Tarih: 12.05.2011)*

Karaman bu fetvayı hangi olay üzerine verdi?

Baykal’ın ve MHP’li milletvekillerinin kasetlerinin internete düşmesi üzerine.

Baykal’ın ve MHP’li milletvekillerinin bel altı kasetlerinin teşhir edilmesinin caiz olduğunu söyleyen Hayrettin Karaman’a soruyorum:

-Verdiğiniz fetvanın bugün de arkasında mısınız?

-Verdiğiniz fetvanın bugün de arkasında değilseniz neden değilsiniz?

-Verdiğiniz fetvanın arkasındaysanız aynı fetvayı neden bugün de hatırlatmıyorsunuz?

-Yoksa size göre İslam, Baykal ve MHP’liler söz konusu olduğunda farklı, Başbakan Erdoğan ve yakınları söz konusu olduğunda farklı bir ilke mi koyuyor?

-Eğer olaya böyle yaklaşıyorsanız... Bu yaptığınız “İslam karşıtı propaganda” gibi bir şey olmuyor mu?