İslama göre tango haram!

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Dernek tarafından yapılan açıklamada, tango dansının İslam inancına göre haram olduğu savunulurken, “Tango, İslam dışı toplumların eğlence kültürüdür. Yabancı bir kadınla bir erkeğin göz- göze ve burun- buruna birbirleri ile sarmaş- dolaş halde oynamaları İslam inancına göre haramdır. Müslüman Kürt halkının namus düşkünü olması hasebiyle böylesi rezaletlere tahammülü yoktur” denildi.



Arjantin tangosunu Türkiye'ye getiren isim olarak bilinen Metin Yazar, 2 yıldan bu yana Batman, Erzurum, Malatya ve Mardin’de düzenlediği etnkinliklerin ardından 30 Nisan-2 Mayıs tarihleri arasında Diyarbakır'da ‘1'inci Güneydoğu Anadolu Arjantin Tango Festivali' düzenlemeye karar verdi. Yazar'ın, Arjantin'den 5 kişilik bir ekibi ile 1-2 Mayıs tarihlerinde halka açık ücretsiz temel tango eğitimi ile festival yapacaklarını duyurmasına HÜR-DER tepki gösterdi. Dernek tarafından yapılan açıklamada, tango dansının İslam dışı toplumların eğlence kültürü olduğu belirtilerek, bu dansın batılalaşmanın etkisi altında kalıp da kendilerini Müslüman kabul eden çevrelerde de yaygınlaştırılmak istendiğini savundu. Açıklamada, şöyle denildi:



“Dinini bütün olarak yaşamaya çalışan. Hz. Peygamberi kendisi için örnek kabul eden ve İslam'daki helal ve haram inancını kabul eden kimseler böyle bir dansı yapamaz ve böyle bir kursu açamazlar. Çünkü yabancı bir kadınla bir erkeğin göz-göze ve burun-buruna birbirleri ile sarmaş-dolaş bir halde oynamaları İslam inancına göre haramdır. Diyarbakır halkının, inancında, örfünde ve namus anlayışında kız ve kadınlarının erkeklerle sarmaş dolaş olması gibi bir haysiyetsizlik ve gayretsizlik yoktur. Müslüman Kürt halkının namus düşkünü olması hasebiyle böylesi rezaletlere tahammülü yoktur. Müslüman halkımız bunun iffet ve namus anlayışına saldırı olduğunu çok iyi bilmektedir. Bölgemizde, iffete, aile yapısını ayakta tutan değerlere ve namusa karşı bu kadar tahripkar saldırılar yapılmasının altında derin ve karanlık yapıların çalışmalarının olduğu aşikardır.”



Yüzyıllardan bu yana Müslümanlar'ın namus anlayışına yönelik benzer senaryo ve ahlaksızlıkların yaygınlaştırılmaya çalışıldığı iddia edilen açılamalada, tahribat ve saldırılara karşı, Müslüman halkın inanç ve İslam ile örtüşen örfünden vazgeçmediği belirtildi. Açıklamanın devamında “Diyarbakır gibi 27'si şehit olmak üzere 541 sahabe ve 7 peygamberin metfun bulunduğu bu kutsal beldede Arjantin Tango dansı gibi melanet ve rezaletlerin yaygınlaştırılmaya çalışılması, peygamber ve Sahabe ruhlarına saygısızlık ve Müslüman halkımıza karşı bir ihanettir.”



“HAYASIZ ORGANİZASYONLAR”



Tango festivali ve benzer gösterilerin düzenlenmesinin Müslüman Kürt halkını üzeceği belirtilen dernek açıklamasında “Din ve dünyamız için faydası olmayan ve neslimizin ahlaki değerlerini alt- üst eden her hareket ve uygulamayı kınıyor ve lanetliyoruz. Haya ve iffet değerlerine saldırı niteliğinde olan bu tür organizasyonlara ön ayak olan, tertipleyen ve destekleyenleri halkımızın nezdinde namus ve iffet düşmanı olarak nitelendiriyor, Yetkili birimleri acilen Bölgemizde periyodik olarak düzenlenen hayasız organizasyonlara karşı tedbir almaya davet ediyoruz. Diyarbakır’ın duyarlı tüm sivil Toplum kuruluşları ve halkımızı sivil tepkilerini ortaya koyarak bu rezalete ‘dur’ demelerini bekliyoruz.”