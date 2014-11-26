'İslam ve Homofobi' paneli cami yerine kilisede yapıldı

Berlin’de Şehitlik Camii’nde düzenlenmesi planlanan “İslam ve Homofobi” paneli, Türkiye medyasında yer alan homofobik haberlerin ardından dün bir kilisede yapıldı.

Almanya’da Müslümanların ve eşcinsellerin maruz kaldığı ayrımcılıkların ele alındığı etkinlik, ilk olarak Şehitlik Camii’ne ziyaret ve bir panel şeklinde planlanmıştı. Türkiye medyasında yer alan homofobik haberlerin ardından camii amaçlarının “dinimizde haram kılınmış bir olguyu meşrulaştırmak olmadığı” yönünde bir açıklama yaparak etkinliği ileri bir tarihe ertelemişti.

Dilek Kolat: Yapıcı bir başlangıç

Şehitlik Camii yerine Tagungswerk Jerusalemkirche adlı Proteston kilisesinde dün akşam gerçekleşen panele yaklaşık 150 kişi katıldı. Basının yoğun ilgi gösterdiği etkinliğin açılışını Berlin Eyaleti Çalışma, Uyum ve Kadın Bakanı Dilek Kolat yaptı.

Kolat, panelin Şehitlik Camii’nde yapılmamasından duyduğu üzüntüyü paylaşarak etkinliğin yine de gerçekleştirilmesinin yapıcı bir başlangıç olarak değerlendirdi.

'Kuran’a açıkfikirli yaklaşılması gerekir'

Şehitlik Camii imamı Ender Çetin, Lut Kavmi’ne değinerek İslam âlimlerinin büyük bir kısmının eşcinselliği günah olarak yorumladığını belirtti. Eşcinsellerin daha önce iki kez Şehitlik Camii’ni ziyaret ettiğini söyleyen Çetin, eşcinselliğin pek çok Müslüman toplumunda bir tabu olduğunu ancak Kuran’a açıkfikirli yaklaşılması gerektiğini vurguladı.

Etkinliğin organizatörlerinden Völklinger Kreis e.V. Yönetim Kurulu Üyesi Daniel Phillipp Worat, “biri bana günahkâr bir yaşam sürdüğümü söylüyorsa, bu yanıtla tatmin olmam mümkün değil,” diyerek homofobinin toplumsal bir sorun olduğuna dikkat çekti.

Kapılar açık

Eşcinsellerin arasında İslam’a karşı önyargıları azaltmanın da önemli olduğunu ifade eden Worat, kaosGL.org’a şu ifadelerde bulundu:

“Bu diyalogda nereye varacağımızı bulmak için uzun bir soluğa ihtiyacımız var. Almanya Lezbiyen ve Gey Federasyonu’nun camide gerçekleşmediği için panele katılmama kararını üzüntüyle karşıladım. Ancak şu an her iki tarafın saygıyla yaklaştığı bir diyalog içerisindeyiz, kapılar açık.”