İslam ülkelerinden AKP'ye 'İsrail' protestosu

AKP tarafından İstanbul'da düzenlenen 1. Gençlik Sempozyumu'na davet edilen İslam ülkelerinin temsilcileri, salonda İsrail temsilcisini görünce oturumu protesto etti.



Başbakan Erdoğan'ın Davos'ta İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Perez'le tartıştıktan sonra salonu terk ederek gösterdiği tepkinin bir benzeri dün İstanbul'da yaşandı. Ancak bu kez, protesto edilen AKP oldu.



Haliç Kültür Merkezi'nde AKP'nin düzenlediği 1. Gençlik Sempozyumu, İslam ülkelerinden davet edilen gençlik başkanlarının protestosuna sahne oldu. Gençlik Sempozyumu için Türkiye'ye davet edilen İslam ülkelerine AKP tarafından, resmi bir açıklamayla İsrail'den hiçbir katılımcının olmayacağı güvencesi verildi. Ancak AKP, İsrail'in Likud Partisi'nin Gençlik Temsilcisini de davet etti.



Sempozyumun birinci oturumu başladığında katılımcılar arasında Likud temsilcisini gören İslam ülkelerinin gençlik başkanları, AKP'li yetkililere kendilerine güvence verilmesine rağmen İsrailli katılımcının niçin davet edildiğini sordular. Bu durumun kabul edilemez olduğunu belirten gençlik başkanları, aldıkları ortak bir kararla sempozyumu protesto ettiler.



İslam ülkelerinin temsilcileri, AKP yetkililerine, İsrailli temsilcinin oturumu terk etmemesi durumunda kendilerinin çekileceğini söyledi. AKP'li yetkililer hiçbir şey yapmayınca İslam ülkelerinin temsilcileri toplantıyı terk ettiler.



Katar'dan Doha Gençlik Merkezi Başkanı Salih El- Cermuzi, Müslüman Gençler adına yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"AKP'den bir davetiye aldık. Davetiyede bize İsrail'den hiçbir katılımcının bu sempozyumda yer almayacağına dair açık güvence verilmişti. Bu güvence verildikten sonra bizler de Türkiye'ye memnuniyetle geldik. Ancak sempozyum başladığında kandırıldığımızı gördük. İsrailli katılımcıyı gördükten sonra sempozyumu protesto ettik ve yetkililere ya biz sempozyumu terk ederiz ya da İsrailli katılımcılar dedik. Bize cevap vermediler. Bizler ortak hareket ederek sempozyumu terk ettik. AKP'li yetkililerden hala haber bekliyoruz ama bir şey yaptıkları yok."



Fas Adalet ve Kalkınma Partisi Gençlik Kolları Başkanı İdris Bonunu da, "İslam ülkelerinden gelen gençlik temsilcileriyle ortak hareket ederek sempozyumu protesto ediyoruz. İsrailli temsilcilerle aynı çatı altında hiçbir şey olmamış gibi duramayız" dedi.