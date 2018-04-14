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"İslam toprağının bombalanmasından memnuniyet en büyük zillet"

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Birol Aydın, 2003 yılında Irak operasyonunda da kimyasal silah kullanma iddiasının kullanıldığını söyledi

14 Nisan 2018 18:51

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Birol Aydın,  ABD ve müttefikleri Fransa ile İngiltere'nin Suriye'ye düzenlediği hava saldırısını değerlendirdi. Aydın, "Miraç gecesinde İngiltere’si, Amerika’sı, Fransa’sı İslam toprağını Müslüman ülkelerin halklarının, yöneticilerinin gözüne baka baka bombalıyor. İslam ülkelerinin yöneticilerinin bir kısmı da bundan memnuniyet duyduklarını söylüyorlar. Bundan daha büyük bir zillet olamaz" dedi.

SP Genel Başkan Yardımcısı Birol Aydın, Kırıkkale'de partisinin il başkanlığı istişare toplantısına katıldı. Birol Aydın, ABD'nin Suriye'yi havadan vurmasına ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"Miraç gecesinde İngiltere’si, Amerika’sı, Fransa’sı İslam toprağını Müslüman ülkelerin halklarını yöneticilerinin gözüne baka baka bombalıyor. İslam ülkelerinin yöneticilerinin bir kısmı da bundan memnuniyet duyduklarını söylüyorlar. Bundan daha büyük bir zillet olamaz. Türkiye de bu memnuniyeti ifade eden ülkelerden birisidir. Fransa, Amerika, İngiltere, şu veya bu bahane ile bir İslam toprağını bombalayacak. Bir İslam ülkesi yöneticileri de bundan memnuniyet duyduklarını izah edecekler. Bu coğrafya bu ülke bu zilleti kaldırmaz, bu yöneticileri kaldırmaz. Bu anlayışın mutlaka 2019 seçimlerinde değişmesi gerekir. Suriye’nin kimyasal silah kullanma iddiası ile vurulduğu üzerinde konuşuluyor. 2003 yılında aynı teraneler Irak operasyonunda olmuştu." (DHA)

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