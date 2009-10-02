İslam sanat eserleri Londra'da

İslam sanat eserleri ve 16'ıncı yüzyıldan kalma harita Londra'da açık artırmaya sunulacak.



Dünyanın en büyük müzayede salonlarından Christie's'de 6 Ekimde değerli İslam sanat eserleri açık artırmaya çıkacak.



Çoğu Osmanlı dönemine ait İslam eserlerini kapsayan açık artırmada, Selçuklu, Memlük, Timur ve Endülüs dönemi sanat eserleri de dünya koleksiyoncularına sunulacak.



"İslam ve Hint Dünyasının Sanatı" başlığı altında artırmaya çıkacak yüzlerce parça arasında, türünün en nadir örneklerinden biri olarak kabul edilen, elle çizilmiş, iki parçadan oluşan, Türkiye ve Akdeniz'in de bulunduğu harita da yer alıyor. Ayrıca İznik çini tabakları ve Osmanlı dönemine ait el yazmaları, savaş malzemeleri ve çeşitli takılar da müzayedede öne çıkacak eserler olarak göze çarpıyor.



Türkiye ve Akdeniz kıyılarını da gösteren, her biri 1 metreden büyük olan iki parçadan oluşan ve 16. yüzyıldan kaldığı tahmin edilen harita, yaklaşık 750 bin TL'den artırmaya çıkacak.



Christie's Müzayede Evi İslam Sanatları Müdürü William Robinson, haritayla ilgili olarak, birden fazla kağıdın özenle birleştirilmesi sonucu büyük ve detaylı bir haritanın hazırlanmasının, İslam sanat eserleri arasında olağandışı olduğunu söyledi.



Müzayede için özel olarak hazırlanan 210 sayfalık kitabın kapağını fotoğrafıyla süsleyen altın kaplama, gümüş mini maşrapa ile ilgili de bilgi veren Robinson, hayvan figürleri ile süslü maşrapa üzerinde Sultan Murat'ın tuğrasının bulunduğuna dikkati çekti. Maşrapanın III. ya da IV. Murat dönemine ait olduğu tahmin ediliyor.



Müzayedede yoğun ilgi görmesi beklenen diğer bir eser de 13. yüzyıldan kalma olduğu tahmin edilen, Muhammed Bin İbrahim Mahmud El-Haddadi El-Tabari El-Amuli imzasını taşıyan ve yaklaşık 500 bin TL ile artırmaya çıkacak el yazması Kuran-ı Kerim.



Arttırmanın göze çarpan diğer parçaları arasında ise gümüş ve altın kakmalı beyaz bronz sürahi, aslan şeklindeki bronz yağdanlık, Yıldırım Beyazıt'ın oğlu Musa Çelebi'nin yağlı boya portresi, oymalı duvar ve tavan süslemeleri ile dikkat çeken Şam Odası ve 1540 yılına ait çinili İznik tabağı bulunuyor.



En eskisi 7. yüzyıldan kalma olan 250'den fazla eserin, antika koleksiyoncuları ile yatırım amacıyla eserlerle ilgilenen kurumlar tarafından büyük ilgi görmesi bekleniyor. Eserlerin sergilendiği ilk gün, sergi salonunda eserlerle yakından ilgilenen ve özelliklerini not eden Türk vatandaşları da dikkati çekti.



Ziyaret Gün ve Saatleri: Pazartesi hariç 09.00 - 17.00 saatleri arasında.



