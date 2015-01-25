Saksonya Başbakanı: İslam eyaletimizin bir parçası değil



Welt am Sonntag gazetesine bir mülakat veren Saksonya Eyaleti Başbakanı Stanislaw Tillich “Müslümanlar Almanya'da dostane bir biçimde karşılanır ve dinlerini yaşayabilirler. Ama bu, İslamın Saksonya'nın bir parçası olduğu anlamına gelmez” dedi.

Pegida gösterilerine katılanlarla diyalog kurulması gerektiğini belirten Tillich “İnsanlar İslam’dan korku duyuyor, çünkü terör eylemleri İslam adına yapılıyor” diye konuştu.

Saksonya Eyaleti Başbakanı Tillich Pegida organizatörleri ve aşırı sağcılar ile gösterileri oluşturan kitlenin büyük çoğunluğunu birbirinden ayırmak gerektiğini belirtti. Tillich “17 bin, 15 bin, 20 bin kişiyi bulan bu insanları, bir çırpıda bir kenara itemeyiz ve dışlayamayız. Aksine onların yeniden demokratik sürece ilgisini çekmeyi denemek bizim sorumluluğumuzdur” dedi.

Batının İslamlaşmasına Karşı Yurtsever Avrupalılar kısa adıyla Pegida adlı oluşum en kitlesel gösterilerini Saksonya eyaletinin başkenti Dresden'de düzenliyor.