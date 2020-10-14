İslam Özkan: Hayat Tahrir el Şam, Batı'ya ılımlı mesajlar veriyor

Gazete Duvar yazarı İslam Özkan, İdlib'in büyük bir bölümüne hâkim olan ve El Kaide ile bağlantıları olduğu bilinen Hayat Tahrir el Şam'ın (HTŞ) "Selefi cihatçılığa aidiyet yükünü omuzlarından atmak istediğini" ve Batı'ya ılımlı mesajlar verdiğini ifade etti.

Bugünkü yazısında, "Görünüşe göre örgüt, yalnızca imaj ve biçimle ilgili değil, kuruluşun yıllardır benimsediği fikirlere, tabi olduğu yöntem ve kurallara kadar uzanan bir değişim arzusunda" değerlendirmesinde bulunan Özkan, "El Kaide’nin merkez örgütünden ayrıldığını ilan eden HTŞ, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada selefi-cihadî hareketlerin en önemli teorisyenlerinden ve örgüt yönetimi tarafından savaşçılarına dini anlama ve yorumlama alanında otorite olarak sunduğu Muhammed el-Makdisi’ye bayrak açtı" yazdı.

Geçmişte de HTŞ'nin Batı ülkelerine ılımlı görünmek için isim değişikliği gibi girişimlerde bulunduğunu hatırlatan Özkan, şu değerlendirmede bulundu:

"HTŞ’nin bugünkü söylemlerine baktığımızda demokrasiden, anayasal vatandaşlıktan ve iktidarın barışçıl el değiştirmesinden bahsettiğini, uluslararası kararlara uygun barışçıl bir çözüm için çaba harcamaya vurgu yaptığını görüyoruz. HTŞ, birçoklarına göre, şayet uluslararası toplum tarafından terör listesine dahil edilmiş isimlerini liderlikten uzaklaştırır ve daha ılımlı söylemleri olanları başa getirirse, Suriye’nin geleceğinde belki bir yeri olabilir. Ancak yine de uluslararası toplumun HTŞ’yi tanıması, terör örgütü listesinden çıkarması uzun bir zaman alabilir."