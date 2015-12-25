İslam Ordusu lideri Zehran Alluş öldürüldü

Suriye'de orduya karşı savaşan örgütlerden Ceyş'ül İslam (İslam Ordusu) lideri Zehran Alluş, Rus savaş uçakları tarafından başkent Şam'ın doğusunda yer alan Doğu Guta'daki Marc el-Sultan mahallesinde düzenlenen hava saldırısı sonucu öldürüldü.

Suudi Arabistan destekli İslam Ordusu lideri Alluş, Şii ve Alevilerin katledilmesi yönündeki çağrıları ve Alevi kadınları kafese kapatarak canlı kalkan olarak kullanmasıyla tanınıyordu.

soL'daki habere göre, Suudi Arabistan destekli Zehran Alluş, beraberinde 14 kişi ile toplantı yaparken Rus jetlerinin hedefi oldu. El Marc'daki saldırıda, Zehran Alluş'un öldürüldüğü duyuruldu. Türkiye ve İngiltere'ye de giderek "muhalefeti birleştirme" görüşmeleri yapan Alluş, son zamanlarda "mezhepçi" kimliğini geri plana itmeye çalışarak Batı'da "ılımlı" görünmeye çalışıyordu.

Alluş'un Suriye ordusuyla ateşkes yapacağı iddiası

Alluş'un ölümü, Doğu Guta'da cihatçı grupların birbirlerine karşı harekete geçtiği bir dönemde geldi. Alluş'un Suriye ordusu ile bir ateşkese yeşil ışık yaktığı, bu nedenle diğer gruplarla arasının açıldığı iddia ediliyordu.

Bombardımanın hedefinde ise İslam Ordusu'nun karargahlarından birinin olduğu ifade ediliyor. El Arabiya'nın haberine göre, bombardımanda Alluş'un yardımcısı ve sözcüsü de öldürüldü. Alluş'un, saldırı esnasında örgütün üst düzey yetkilileriyle toplantıda olduğu da bilgiler arasında. Zehran Alluş'un öldürülmesi Twitter'da TT oldu.

Zehran Alluş kimdir?

İslam Ordusu’nun lideri Zehran Alluş, 1971’de Duma’da doğdu. Selefi din adamı Abdullah Alluş'un oğlu olan Alluş, 2009’da silah sahibi olmak nedeniyle tutuklanmıştı. 2011’de çıkan afla serbest kalan Alluş, kısa süre sonra İslam Taburu adlı örgütü kurdu. Daha sonra genişleyen ve adını İslam Tugayı olarak değiştiren örgüt, 2013’te diğer örgütlerle birleşerek İslam Ordusu adını aldı.

2013’te, El Kaide’nin ABD ordusu tarafından 2011’de öldürülen lideri Usame bin Ladin hakkında övgü dolu sözler söyleyen Alluş, bu dönemde El Kaide’nin Suriye kolu Nusra Cephesi’ni ‘kardeş’ olarak nitelemişti. 2013’ün Ramazan ayında yaptığı konuşmada ise Şii ve Alevileri hedef alan Alluş, Alevi ve Şiilerin öldürülmesi yönünde çağrı yapmıştı.

Bu yılın Haziran ayında İngiltere’ye, Nisan ayında ise Suriye’deki Esad karşıtı örgütlerin liderleriyle bir araya gelmek üzere İstanbul’a bir ziyaret gerçekleştiren Alluş, son aylarda daha ‘ılımlı olduklarını göstermek’ amacıyla çeşitli açıklamalarda bulunuyordu. Alluş, Alevi ve Şiilerin öldürülmesi yönündeki çağrısını da ‘stres altında yaptığını’ savunmuştu.

İslam Ordusu, son olarak insanları canlı kalkan yapmasıyla gündeme gelmişti. Örgüt, Şam’ın kuzeydoğusundaki Doğu Guta’da esir tuttuğu Suriye askerleri ve sivil Alevileri kafese koyarak canlı kalkan yapmıştı. Olayın videosunda insanların kafeslerle kamyon arkasında olduğu ve hükümetin hava saldırılarına karşı kalkan olarak kullanıldıkları görülmüştü.