İslam korkusuyla internette mücadele



Amerika’da Müslüman karşıtı propaganda bazı reklamlar ile ara ara artış gösterse de ekim ayının başında HBO Kanalı’ndaki ‘Real Time with Bill Maher’ adlı şovda yaşananlar bu tartışmayı daha geniş bir platforma taşıdı. Programda ünlü sinema oyuncusu Ben Affleck'in tüm Müslümanlara radikal gözüyle bakan mantaliteyi çok sert bir şekilde eleştirmesinde bunun önemli bir etkisi oldu.

CAIR ise tartışmadan sadece iki hafta sonra İslam karşıtı kişi ve kurumları içeren “Islamophobia” adlı site ile gözler önüne serdi.

CAIR’in İslam Korkusu ile Mücadele Departmanı Başkanı Corey Saylor ‘‘Uzun zamandır yapmak istediğimiz bir şeydi. Geçtiğimiz senelerde Müslüman karşıtı kurum ve şahıslar ile alakalı profiller oluşturduk ve ülke içerisinde belge formatında bunları paylaşmıştık. Ancak tüm bu bilgileri merkezi bir sitede toplamak istedik ki ihtiyacı olan bu bilgilere ulaşabilsin’’ dedi.

IŞİD örgütünün sergilediği vahşetin Amerika’da Müslümanlara karşı önyargıları pekiştirdiğini ifade eden Saylor, ’IŞİD’den ötürü son zamanlarda Müslüman karşıtlığı söylemlerinde bir artış görüyoruz. Ancak insanlar El Kaide’yi unutmuş durumda. Aynı tarz artışları El Kaide’nin yaptığı bazı şeyler sonrasında da artış görüyorduk. Biz hem IŞİD’i hem El Kaide’yi hem de tüm barbarca davranışlarını kınadık. Ancak bu, Amerika’da var olan ve bu vahşeti istismar ederek bütün bir dini lekelemeye çalışan ağa bakmamıza bir engel değil’ dedi.

Sitenin Amacı Toplumu Bilinçlendirmek

Site var olan bilgilerle nefret söyleminde bulunan kişileri teşhir etmeyi ve önemli etkinliklerde fikirlerini yaymalarını engellemeyi hedefliyor.

CAIR temsilcileri düşünce özgürlüğü konusunda çok net. Bu noktaya da değinen, islamophobia.org sitesinin kurucusu Saylor, “Müslüman karşıtı örgütler ne isterlerse söyleyebilirler. Ancak antisemitist örgütler gibi onlar da bunu ancak kuytu otel odalarında söyleyebilmeli, onları meşrulaştıracak platformlarda değil” açıklamasında bulundu.

General William G. ‘‘Jerry’’ Boykin sitede ismini bulunan kişilerden biri. Washington Eyaleti’nin Vancouver şehrinde her sene düzenlenen ve bu sene 13'üncüsü düzenlenecek olan Belediye Başkanı Kahvaltısı’nda ana konuşmacı olan Boykin CAIR tarafından yakından takip ediliyor. Saylor, ‘‘Örneğin General Jerry Boykin birçok Müslümanlık karşıtı açıklamada bulunmuş ve İslam’ın ABD Anayasası’nın 1. Ek Maddesi’nin dışında bırakılmasını söylemişti. Böyle bir kişinin Belediye Başkanı Kahvaltısı’nda yer almasına karşıyız ve bu kişinin Müslüman karşıtı düşüncelerini kahvaltıya katılacak olan kişilere bildirdiğimizde Belediye Başkanı dün akşam bu buluşmayı boykot etmeye karar verdi. Bu etkinliğe katılacak kişiler 'Jerry Boykin kim, bilmiyorum' dediğinde, Müslümanlar hakkındaki ifadelerinin internet sitesinde bulunduğunu söylüyoruz” şeklinde konuşuyor.

Eşitsizlik ilk sırada

Washington’da bulunan PEW Araştırma Merkezi tarafından 16 Ekim 2014 tarihinde yayınlanan rapora göre, Ortadoğu’da yaşayan insanların algıladığı en önemli küresel tehdit dini ve etnik nefret. ABD ve Avrupa için ise bu tehdit ikinci sırada yer alıyor. Amerikalılar ve Avrupalılar gelecek için en büyük küresel tehdidi zenginler ile fakirler arasındaki eşitsizlik olarak görüyor.

Her ne kadar Amerikalılar için dini ve etnik nefret algılanan tehditler arasında ikinci sırada yer alsa da CAIR gibi kuruluşlar bu alandaki mücadeleye devam etmekte kararlı. CAIR’in yeni internet sitesi Müslümanlardan olumlu tepki almış olsa da, bununla birlikte Corey Saylor karşıt gruplardan nefret içeren e-posta aldıklarını da belirtti. Saylor ‘‘Bu tarz bir tepkiyi de bekliyorduk. Ben bu siteyi bu tarz nefret ile mücadele için oluşturdum. Zamanla bunun ne kadar başarılı olacağını göreceğiz’’ yorumunda bulundu.