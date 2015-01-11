İslam karşıtlarının iki katı toplandı



Cumartesi günü düzenlenen gösterinin çağrısı Saksonya Eyaleti Başbakanı Stanislaw Tillich (CDU) ve Dresden Belediye Başkanı Helma Orosz (CDU) tarafından yapıldı. Gösteri Dresden kentinde haftalardır toplanan "Batının İslamlaşmasına Karşı Yurtsever Avrupalılar" Pegida'nın düzenlediği eylemlere bir yanıt niteliği taşıyordu.

Pegida şimdiye kadar düzenleyebildiği en kalabalık gösteride 18 bin kişiyi toplayabimişti. Dresden'de cumartesi günü düzenlenen gösteride ise 35 bin kişi bir araya geldi.

Pegida'nın Paris'teki saldırılar üzerine yarın bir gösteri düzenleyeceği belirtiliyor. Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere Pegida hareketini Paris'teki terör saldırılarını istismar etmekle suçladı. Bild am Sonntag gazetesine konuşan Bakan de Maiziere "Böylesine korkunç bir saldırıyı kendi çıkarları için araç haline getirmek zavallıca" dedi. Bakan de Maiziere İslam ile İslamcılığı eşitlemenin de "alçaklık" olduğunu söyledi.