İslam karşıtı yürüyüşler Almanya'da gündem oldu



"Batının İslamlaşmasına Karşı Yurtsever Avrupalılar" (Pegida) adı altında doğudaki Dresden kentinde ortaya çıkan oluşuma katılım artıyor. Dresden'i örnek alan diğer Alman kentlerinde de "Pazartesi Yürüyüşleri" adı altında eylemler düzenleniyor. Başlangıçta sayıları birkaç yüz olan göstericiler artık binlerle ifade ediliyor. Pegida'nın son yürüyüşüne 10 bin kişi katıldı. Düsseldorf'ta Pegida'ya atfen benzer amaç ve içerikte Dügida kuruldu.

Konu dün Köln'de başlayan Almanya İçişleri Bakanları Konferansı'nın öncelikli gündem maddesini oluşturuyor. Federal iktidarın iki önemli ortağı Sosyal Demokrat Parti (SPD) ve Hrıstiyan Demokrat Birlik (CDU), Pegida oluşumuna farklı yaklaşıyor.

'Almanlar kendi ülkelerinde yabancı gibi'

Almanya Federal İçişleri Bakanı, CDU mensubu Thomas de Maizière, aralarında "sorunlu unsurlar" bulunmasına rağmen Pegida gösterilerine katılanların birçoğunun günümüzde geçerli endişeleri dile getirdiğine dikkat çekti. Almanların bir kısmının kendilerini ülkelerinde yabancı gibi hissettiğini ortaya koyan bir araştırmayı örnek gösteren Thomas de Maizière, "Bu sorunları ciddiye almalı, çözümü üzerinde durmalıyız. Sorunların aydınlatılması, diyalog ve çözüm arayışı, bu süreçte yardımcı olacaktır" ifadelerini kullandı.

Bavyera İçişleri Bakanı Joachim Herrmann, Pegida gösterileri vesilesiyle bir strateji ihtiyacının ortaya çıktığını söyledi. Herrmann, "Aşırı sağ çevreler istismar etmeden önce davranmalı, halkın kaygılarını anlamaya çalışmalıyız. Yalnızca hoşgörü çağrısında bulunmak yetmez" dedi.

'Takım elbiseli Neonaziler'

Almanya İçişleri Bakanları Konferansı'nın Dönem Başkanı, Kuzey Ren-Vestfalya İçişleri Bakanı Ralf Jäger, Pegida gösterilerinin organizatörlerini "takım elbiseli Neonaziler" olarak tanımlamıştı. SPD'li Jäger'in yaklaşımı eleştiri topladı. Saksonya Eyaleti İçişleri Bakanı, CDU'lu Markus Ulbig, Pegida göstericilerine önyargılarla yaklaşılmasına karşı çıktı.

Siyasi Eğitim Merkezi'nin (bpb) Saksonya eyaleti direktörü Frank Richter de Pegida göstericilerine topyekûn aşırı sağcı damgası vurulamayacağını söyledi. Richter, "Aralarında aşırı sağcılar olabilir. Bu vatandaşların kaygısını anlayabilmek için içeriğe yönelik bir diyalog şart" dedi.