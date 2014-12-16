İslam karşıtı yürüyüşe binlerce kişi katıldı



Sosyal Demokrat Parti (SPD) Genel Sekreteri Yasmin Fahimi, "Pegida eylemlerinin ülkedeki siyasi ortamı zehirlediğini" söyledi. Gösterilerin kin ve nefreti körüklediğini söyleyen Fahimi, eylemleri organize edenlerin tehlikeli bir oyun oynadığını söyledi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel de dün yaptığı bir açıklamayla Pegida gösterilerini eleştirmiş, "Almanya’da gösteri özgürlüğü var ancak diğer ülkelerden bize gelen insanlara karşı tahrik ve iftiralara burada yer yok" demişti.

SPD'li Federal Adalet Bakanı Heiko Maas da Pegida yürüyüşlerini "Almanya'nın utancı" olarak nitelemişti.

Pegida adı altında Dresden kentinde ortaya çıkan oluşuma katılım artıyor. Dresden'i örnek alan diğer Alman kentlerinde de "Pazartesi Yürüyüşleri" adı altında eylemler düzenleniyor.

Başlangıçta sayıları birkaç yüz olan göstericiler artık binlerle ifade ediliyor. Pegida'ya atfen benzer amaç ve içerikte Düsseldorf'ta Dügida, Bonn'da Bogida kuruldu. Pegida taraftarları Kassel ve Würzburg'da da yürüyüşler düzenledi.