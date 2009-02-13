İslam karşıtı vekil İngiltere'ye giremedi!

* Hazırladığı İslam ve Kuran karşıtı 'Fitne' adlı filmle İslam dünyasında büyük tepkilere yol açan Hollandalı milletvekili, İngiltere'ye sokulmadı



* Geert Wilders'e, Hollanda hükümeti destek verdi.



Toplumsal uyumu zedeleyeceği ve kamu güvenliğine zarar vereceği gerekçesiyle İngiltere'ye girişi yasaklanan Hollandalı aşırı sağcı milletvekili Geert Wilders, Londra'nın Heatrow Havaalanı'na gelişinde tutuklanmasının ardından ülkeden gönderildi.



İngiltere İçişleri Bakanlığı'ndan bir yetkili, Hollanda Özgürlük Partisi lideri Geert Wilders'in İngiltere'den "ayrıldığını" söylerken, başka ayrıntı vermeyi reddetti.



İçişleri Bakanlığı'ndan daha önce yapılan açıklamada, İngiltere'ye girişi yasaklanan herkesin önce tutuklandığı ardından da ülkesine gönderildiği açıklanmıştı.



Kuran'a hakaret etmişti



Kur'an-ı Kerim'e hakarette bulunan ve kutsal kitabın "faşist bir kitap" olduğunu öne süren Wilders'ın, tartışma yaratan filminin Lordlar Kamarası gösterimi için İngiltere'ye geldiği bildirilmişti.



Wilders'ı Heathrow'da bekleyenler arasında Hollanda'nın İngiltere'deki büyükelçisinin de bulunduğu ve Büyükelçi'nin, Wilder'ın İngiltere'ye girişine konulan yasağa hükümeti adına itiraz etmek üzere havaalanına gittiği belirtilmişti.



Hazırladığı "Fitne" adlı film İslam dünyasında büyük tepkilere yol açan Wilders İngiltere'ye, İngiltere Bağımsızlık Partisi mensubu Lord Pearson tarafından davet edilmişti.



İngiltere'nin kamu güvenliğini tehlikeye düşüreceği gerekçesiyle girişini yasaklamasına rağmen bu ülkeye giden ve ülkesine geri gönderilen Hollandalı politikacı Geert Wilders ise ülkesine döndü.



Basın ordusu eşlik etti



İslam karşıtı söylem ve tutumuyla tanınan Özgürlük Partisi lideri Geert Wilders'e, gerek Londra'ya gidişinde, gerekse dönüşünde büyük bir basın mensubu topluluğu eşlik etti.



Wilders uçakta gazetecilere açıklamalarında, İngiltere;nin tutumunu eleştirdi ve İngiliz hükümetini "İslam yanlılarının baskısı altında kalmak" ve "korkaklıkla" suçladı.



Wilders, Amsterdam Schiphol Havaalanı'na gelişinde yine kendisini kalabalık bir basın mensubunun beklemesine karşılık, herhangi bir açıklama yapmadan havaalanından ayrıldı.



Hollanda hükümeti destekledi



Bu arada Geert Wilders'e, Hollanda hükümeti destek verdi. Dışişleri Bakanı Maxime Verhagen, Wilders'in İngiliz hükümetine karşı dava açmasını istedi.



Verhagen, Gürcistan ziyareti dönüşünde basın mensuplarına yaptığı açıklamada olaydan üzüntü duyduğunu belirterek, Wilders'in dava açması halinde hükümet olarak destek vereceklerini kaydetti. Verhagen, "Wilders'in dava açması halinde mahkemenin vereceği karar en azından bu konudaki tartışmalara açıklık getirebilecektir" dedi. Geert Wilders'e giriş izni verilmesi konusunda son ana kadar hükümet olarak çaba gösterdiklerini ifade eden Verhagen, İngiltere'yi kararından vazgeçiremediklerini kaydetti.