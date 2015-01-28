T24 LogoT24 Logo
Dünya

İslam karşıtı Pegida’da dağılıyor mu?

Almanya'da kendilerini Batının İslamlaşmasına Karşı Yurtsever Avrupalılar olarak nitelendiren İslam karşıtı Pegida hareketinde kargaşa başladı

28 Ocak 2015 19:08

Avrupa’da ‘Batının İslâmlaşmasına Karşı Yurtsever Avrupalılar’ adı altında faaliyet gösteren Pegida, liderleri Lutz Bachmann’ın sosyal medyada Hitler pozu ve yabancı düşmanlığı içeren ifadeleri yüzünden eleştirilere hedef olmuştu.

Stern dergisinde yer alan habere göre, hakkında Dresden Savcılığınca soruşturma başlatılması üzerine, Pegida'daki tüm görevlerinden istifa eden hareketin lideri Lutz Bachmann'dan sonra, Pegida'nın medya yüzü Kathrin Oertel de Pegida'dan ayrıldı.

 

 ‘Bachmann'ın konumu karıştırdı’

 

İddialara göre Lutz Bachmann, istifa etmesine rağmen Pegida hareketi üzerinde yönlendirici olmak istedi. Stern dergisi, Salı akşamı bir araya gelen Pegida'nın önde gelenlerinin konuyu görüştüğünü, çıkan anlaşmazlık nedeniyle de Kathrin Oertel'in istifa kararı aldığını yazdı. Dergi, Oertel ile birlikte 3 yöneticinin daha istifa kararı aldığını duyurdu.

İstifalara ilişkin Pegida'dan henüz bir açıklama gelmezken, istifa ettiği öne sürülen Pegida yöneticilerinin, perşembe gününe kadar konu hakkında açıklama yapmama kararı aldığı belirtiliyor.

ETİKETLER

pegidaislamkarşıtıfaaliyetlerlutz bachmannavrupaalmanya

İlgili Haberler

Pegida gösterisinde olay çıktı

İslam karşıtı Pegida taraftarları ve karşıtlarının Hannover'de düzenlediği gösteriler olaylı bitti.

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Canlı yayında Melih Gökçek ile gazeteci Ali Haydar arasında tartışma:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24