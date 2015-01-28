İslam karşıtı Pegida’da dağılıyor mu?

Avrupa’da ‘Batının İslâmlaşmasına Karşı Yurtsever Avrupalılar’ adı altında faaliyet gösteren Pegida, liderleri Lutz Bachmann’ın sosyal medyada Hitler pozu ve yabancı düşmanlığı içeren ifadeleri yüzünden eleştirilere hedef olmuştu.

Stern dergisinde yer alan habere göre, hakkında Dresden Savcılığınca soruşturma başlatılması üzerine, Pegida'daki tüm görevlerinden istifa eden hareketin lideri Lutz Bachmann'dan sonra, Pegida'nın medya yüzü Kathrin Oertel de Pegida'dan ayrıldı.

‘Bachmann'ın konumu karıştırdı’

İddialara göre Lutz Bachmann, istifa etmesine rağmen Pegida hareketi üzerinde yönlendirici olmak istedi. Stern dergisi, Salı akşamı bir araya gelen Pegida'nın önde gelenlerinin konuyu görüştüğünü, çıkan anlaşmazlık nedeniyle de Kathrin Oertel'in istifa kararı aldığını yazdı. Dergi, Oertel ile birlikte 3 yöneticinin daha istifa kararı aldığını duyurdu.

İstifalara ilişkin Pegida'dan henüz bir açıklama gelmezken, istifa ettiği öne sürülen Pegida yöneticilerinin, perşembe gününe kadar konu hakkında açıklama yapmama kararı aldığı belirtiliyor.