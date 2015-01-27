Pegida gösterisinde olay çıktı



Hannover polisinden yapılan açıklamaya göre, Pegida'ya (Batının İslamlaşmasına Karşı Yurtsever Avrupalılar) atfen Hannover'de Hagida adıyla kurulan İslam karşıtı oluşum, şehir merkezinde bir gösteri düzenledi. Yasalara aykırı olmasına rağmen bazıları maske taşıyan ve çevreye maytap atan Hagida yanlılarına polis müdahale etti.

Polis, 700 dolayında radikal solcunun düzenlediği Hagida karşıtı yürüyüşe de müdahale etti. Solcu göstericiler polise şişe ve maytap attı, biber gazı sıktı.

Polis, 22'si Hagida yanlısı toplam 42 kişiyi göz altına aldı. Olaylar sırasında 24 polis, 5 gösterici yaralandı. Kimlikleri tespit edilen 29 kişi hakkında suç duyurusunda bulunuldu.