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Dünya
Deutsche Welle

İslam karşıtı Pegida Almanya'da siyasallaşıyor

Pegida hareketinin Dresden belediye başkanlığı seçimlerinde aday göstereceği açıklandı.

17 Şubat 2015 13:31


Kısaca Pegida olarak anılan "Batının İslamlaşmasına Karşı Yurtsever Avrupalılar" hareketinin kurucusu Lutz Bachmann, 7 Haziran'da yapılacak Dresden belediye başkanlığı seçimi için kendi saflarından bir aday göstereceklerini söyledi. Bachmann, üç isim üzerinde durduklarını kaydetti.

Bu arada Pegida'nın ortaya çıktığı şehir olarak bilinen Dresden'de dün 15'inci yürüyüş düzenlendi. Geçen haftaki yürüyüşe katılım 2 bin civarında kalmıştı. Dünkü yürüyüşe katılım sayısı ise 4 bini aştı.

Pegida hareketi en çok katılımı geçen ay düzenlenen gösteride sağlamış, 12 Ocak'taki yürüyüşte 25 binden fazla kişi bir araya gelmişti.

Pegida kurucuları arasında geçen ay görüş ayrılığı belirmiş, bunun üzerine hareketin önde gelen isimlerinden Kathrin Oertel, yeni bir oluşuma gitme kararı aldıklarını duyurmuştu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

PegidaDresdenKarşı Yurtsever Avrupalılar34;Lutz BachmannHaziranOcakKathrin OertelDeutsche Welle Türkçe DW/AFP/dpa/NH/HS

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