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Dünya

'İslam karşıtı LEGİDA, Hz. Muhammed karikatürlerini yasakladı' iddiası

Paris'teki terör saldırısı sonrası alındığı öne sürülen yasak kararının, bugünden itibaren uygulamaya konulacağı iddia edildi

12 Ocak 2015 08:32

Almanya'da yeni kurulan İslam karşıt örgüt PEGİDA'nın Leipzig kentindeki uzantısı olan LEGİDA'nın kışkırtma aracı olabileceği gerekçesiyle, gösterilerinde Hz. Muhammed karikatürü kullanılmasını yasakladığı iddia edildi.

Paris'teki terör saldırısı sonrası alındığı öne sürülen yasak kararının bugünden itibaren uygulamaya konulacağı iddia edildi. 

NTV'nin Frankfurter Allgemeine gazetesine dayandırdığı haberde yer alan yetkilinin karara ilişkin aktardıkları şöyle:

"Paris olayından sonra Muhammed karikatürlerinin bir kışkırtma aracı olacağını düşünüyoruz". Yasağa uyulması konusunda organizatörler sorumlu olacak." 

FDP'li Belediye Meclisi Üyesi René Hobusch yasağı eleştirirken, kararı sansür ve özgür ifadenin kısıtlanması olarak nitelendirdi. 

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