'İslam karşıtı gösterilerden uzak durun'



Almanya Başbakanı Angela Merkel, kısaca Pegida olarak anılan "Batının İslamlaşmasına Karşı Yurtsever Avrupalılar" isimli oluşum hakkındaki görüşünü yeni yıl mesajında dile getirdi.

Pegida adı altında Dresden kentinde ortaya çıkan oluşuma katılım artıyor. Dresden'i örnek alan diğer Alman kentlerinde de "Pazartesi Yürüyüşleri" adı altında eylemler düzenleniyor. Başlangıçta sayıları birkaç yüz olan göstericiler artık binlerle ifade ediliyor. Pegida'ya atfen benzer amaç ve içerikte Düsseldorf'ta Dügida, Bonn'da Bogida kuruldu.

'Kalplerinde ön yargı ve nefret var'

Vatandaşları Pegida'nın organizatörleri konusunda uyaran Başbakan Merkel, "Onların kalplerinde ön yargı ve nefret var" dedi. Pegida gösterilerinde tıpkı 25 yıl önce Doğu Alman devriminde olduğu gibi "Biz halkız" sloganlarının atıldığını hatırlatan Merkel, bu sloganın Pegida taraftarlarınca ayrımcı içerikle kullanıldığını söyledi.

Uluslararası krizler nedeniyle İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en çok mülteci akınının yaşandığını belirten Merkel, sözlerini şöyle sürdürdü: "Birçoğu ölümden kılpayı kurtulmayı başarmış, kapımızı çalan bu mültecilere yardım etmek son derece doğaldır. Takip altındaki mültecilerin çocuklarının Almanya'da korku duymaksızın yetişmesi bizim açımızdan bir övgüdür. Tüm göçmenler Almanya'daki herkes açısından bir kazançtır."

'Birlik içinde zorlukları aşacağız'

2014'te Almanya'nın Dünya Futbol Şampiyonui olduğunu hatırlatan Angela Merkel, birlik içinde hareket etmenin önemine işaret etti. Birliğin başarının temelini meydana getirdiğini vurgulayan Almanya Başbakanı, bu anlayışın dijital devrim ve nüfusun yaşlanması gibi zorlukların aşılmasını da sağlayacağını söyledi.

Merkel, yeni yıl mesajında Ukrayna krizine de yer verdi: "Avrupa'nın güvenliğini Rusya'ya karşı değil, Rusya ile birlikte muhafaza etmek istiyoruz. Bu tartışılmaz. Diğer yandan Avrupa'da uluslararası hukuku hiçe sayan, güçlünün hukuku uygulamasına izin vermemiz de söz konusu olamaz."

'Özgür dünyanın IŞİD'le mücadelesine katkı'

Terör örgütü IŞİD'le mücadeleye değinen Almanya Başbakanı, "Suriye ve Irak'ta terör estiren IŞİD'le özgür dünyanın mücadelesine Almanya da katkı sağlamaktadır. Zira terör milisi evimizdeki değerleri de tehdit etmektedir" ifadelerine yer verdi.

Almanya'nın önümüzdeki yıl dünyanın önde gelen sanayileşmiş yedi ülkesinin oluşturduğu G7 grubuna başkanlık edeceğini hatırlatan Merkel, iklim koruma alanında girişimlerde bulunma sözü verdi. Merkel, uluslararası bağlayıcılığı olan anlaşmaların imzalanmasını sağlamak istediğini açıkladı.