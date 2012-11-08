İslam karşıtı filmin yapımcısına hapis

İslam karşıtı "Müslümanların Masumiyeti" filminin yapımcısı Nakoula Basseley Nakoula, sahtekarlık yapmaktan 1 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Nakoula'nın film nedeniyle ise, ceza almadığı belirtildi.



ABD'nin Kaliforniya eyaletinde görülen davada, yargıç Christina Snyder, İslam karşıtı "Müslümanların Masumiyeti" filminin yapımcısı Nakoula Basseley Nakoula'yı sahtekarlıktan 1 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Bir bankayı dolandırdığı gerekçesiyle daha önce 21 ay hapis cezası olan 55 yaşındaki Nakoula, 8 ayrı dolandırıcılık davasından yargılanıyordu.

Mahkeme yargıcı Snyder, Mısırlı Kıpti Hristiyan Nakoula'yı 4 ayrı suçtan 1 yıl hapis cezasına çarptırdı. Savcı, Nakoula Basseley Nakoula hakkında 2 yıl hapis cezası istiyordu.

Yapımcı Nakoula Basseley Nakoula'nun "Müslümanların Masumiyeti" filmi nedeniyle ise ceza almadığı belirtildi.

"Müslümanların Masumiyeti" filmi dünya genelinde Müslümanların tepkisini çekmiş, yapılan gösterilerde onlarca kişi yaşamını yitirmişti.

Söz konusu gösterilerde ABD'nin Libya Büyükelçisi Chris Stevens da Bingazi'de ABD konsolosluğuna düzenlenen saldırıda öldürülmüştü.