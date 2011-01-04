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Yaşam

'İslam kahramanı Paşa Hazretleri'ne...'

Said-i Nursi'nin Atatürk'e 88 yıl önce yazdığı mektuptan: "Ey şanlı gazi. Zat-ı aliniz muzaffer ordunun ve muazzam Meclis'in şahsiyetini temsil ediyorsunuz."

04 Ocak 2011 02:00

T24 - Said-i Nursi'nin Atatürk'e 88 yıl önce yazdığı mektuptan: "Ey şanlı gazi. Zat-ı aliniz muzaffer ordunun ve muazzam Meclis'in şahsiyetini temsil ediyorsunuz."

"Hür Adam" filminde Atatürk'le olan sahneleri tartışma yaratan Said-i Nursi'nin Atatürk'e yazdığı 1922 tarihli özel mektup bulundu.

Habertürk gazetesinden Güntay Şimşek'in haberine göre, Çankaya Köşkü arşivine kayıtlı 3 sayfalık mektup, "Alem-i İslam Kahramanı paşa Hazretleri'ne" diye başlıyor.

"Duacınız Said-i Kürdi" diye biten mektupta Said-i Nursi şöyle diyor:

"İki cihanda mutluluk ve başarılarınızı can-ı gönülden dileyen bu fakirin, birkaç nasihatini dinlemenizi rica ediyorum.

Sizin bu başarınızı ve büyük hizmetinizi takdir eden müminler, sizi ciddi sever, tutar ve minnettardırlar."

Üzerine iki not düşülen mektup, Cumhurbaşkanlığı arşivinde Mustafa Kemal'in özel evrakı arasında saklanıyor. Mektupların üzerinde Osmanlıca "çok mühim bir mektup", Latince "mühim" ibareleri dikkat çekiyor.

Adı isyancı Şeh Said'le karıştırılan Said-i Nursi, Milli Mücadele'yi  desteklemişti, 1960'ta öldü. 27 Mayıs yönetimi Urfa'daki mezarını yıktırıp cenazeyi bilinmeyen bir yere gömdürdü.

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