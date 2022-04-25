İslam İşbirliği Teşkilatı: Mescid-i Aksa Müslümanların kırmızı çizgisidir

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Mescid-i Aksa'nın Müslümanların kırmızı çizgisi olduğunu ve işgal altındaki Kudüs kentine yönelik yasa dışı uygulamaların kabul edilemeyeceğini bildirdi.

Olağanüstü toplantının ardından yayımlanan sonuç bildirgesinde, "Kudüs ve Müslümanların hem ilk kıblesi hem üçüncü haremi olan mübarek Mescid-i Aksa, İslam ümmeti için kırmızı çizgidir." ifadeleri kullanıldı.

Kudüs için kenetlenme, İsrail ihlallerine karşı kutsalları savunma ve Filistin halkına destekte bulunma çağrısı yapılan bildirgede, "Ramazan ayında işgal ordusu ve fanatik sömürgecilerin Mescid-i Aksa'da ibadet edenlere yönelik saldırı ve baskınlarını sürdürerek, gerginliği artırmalarını kınıyoruz." ifadelerine yer verildi.

"Provokatif eylemler"

Bildirgede, Mescid-i Aksa'ya yönelik tekrarlanan saldırılar, "Müslümanların duygularına karşı provokatif eylemler" şeklinde nitelendirildi.

Filistin halkı ve Kudüs kentindeki kutsallara yönelik devam eden saldırıların sonuçlarından İsrail'in sorumlu tutulacağı vurgulanan bildirgede, Mescid-i Aksa'yı zamansal ve mekânsal bölme girişimleri başta olmak üzere kutsal Kudüs kentindeki yasa dışı her türlü uygulamanın reddedildiği vurgulandı.

İsrail'e iki devletli çözümü ve kapsamlı barış fırsatlarını baltalayan adımları durdurma çağrısı yapılan bildirgede, uluslararası topluma Filistin halkını koruma sorumluluğunu yerine getirme çağrısında bulunuldu.

İİT olağanüstü toplantısının sonuç bildirgesinde, uluslararası toplumdan ayrıca "İsrail'i Kudüs'ü ilhak etme yönündeki yasa dışı kararından geri adım atmaya zorlama" talebinde bulunuldu.

Ne olmuştu?

İsrail güçleri, 15 Nisan Cuma günü sabah namazının ardından Mescid-i Aksa'daki Filistinlilere ses bombası, göz yaşartıcı gaz ve plastik mermiyle müdahale etmişti. Olaylarda 152 Filistinli yaralanmış, yüzlercesi de gözaltına alınmıştı.

İsrail polisi, 22 Nisan'da bir kez daha binlerce kişinin sabah namazını eda etmesinin ardından Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemiş, ses bombası ve plastik mermilerle Filistinlilere saldırmıştı.

Filistin Kızılayı, olaylarda 31 Filistinlinin yaralandığını, bunlardan 14'ünün hastanede tedavi altına alındığını bildirmişti.

Olaylar sırasında Mescid-i Aksa'nın avlusundaki ağaçlardan birinin alev alması sonucu çıkan yangın, Kudüsİslami Vakıflar İdaresi ekipleri tarafından söndürülmüştü. (AA)