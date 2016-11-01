İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri istifa etti

İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri İyad Emin Medeni sağlık sorunlarını gerekçe göstererek istifa etti.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri İyad Medeni'nin görevinden istifa ettiği bildirildi.

İİT'ye bağlı Uluslararası İslam Haber Ajansı'nın (IINA) haberinde, Medeni'nin "sağlık problemleri" nedeniyle görevinden istifa ettiği ve Suudi Arabistan'ın Medeni'nin yerine eski Sosyal İşler Bakanı Yusuf Ahmed el-Useymin'i aday gösterdiği ifade edildi.

Medeni, 31 Ocak 2014'te İİT Genel Sekreterliği görevine getirilmişti.