İslam İşbirliği Konferansı’ndan Kudüs’ü Filistin’in başkenti olarak tanıma kararı çıktı

Özge Düzgün-Hilal Sarı, İstanbul, 13 Aralık, (DHA)- İstanbul’da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Olağan Üstü toplantısından Kudüs’ü Filistin’in başkenti olarak tanıma kararı çıktı. 56 üye ülke altı gözlemci ülkenin Venezuela da misafir ülke olarak katıldığı zirvede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, OİC Genel Sekreteri El Hüseyni ve Filistin Lideri Mahmud Abbas katıldı.

Genel Sekreter konuşmasında Kudüs’ün hem Müslümanlar hem Hıristiyanlar için kutsal bir mekan olduğunu ve bu kutsiyetin bozulmaması gerektiğini vurgulayarak şunları söyledi, “Buradaki toplantıda Kudüs’ün kırmızı çizgi olduğu hem müslümanlar hem Hıristiyanlar için aynı değere sahip olduğu Kudüs’ün kutsiyetine zarar veren hiç bir şeye izin vermeyeceklerini söylediler. Bugün burada bütün dünya devletlerinin Kudüs’ü Filistinin başkenti olarak tanıma kararı var”

Filistin Lideri Mahmud Abbas ise, “Bu zirve başarı ile sonuçlanmış ender İslam ülkeleri zirvelerden biridir. ABD’nin büyükelçiliğini Telaviv’den Kudüs’e taşıma kararını aldıktan sonra bu konu bizim açımızdan BM kararına aykırı olduğu için bu toplantıyı yaptık. ABD’nin kendi kendine aykırı davrandığını gördük. Filistin meselesi çözülmeden başkenti taşıma kararı hukuka ve BM kararlarına aykırı bir karardır. ABD tarafsızlığını yitirmiştir ve arabulucu olması mümkün değildir. İsrailin üyeliği konusunda BM Güvenlik Konseyi’ne gideceğiz. Kudüs’e karşı boykot kararı kabul edilebilecek bir karar değildir. Filistin hem İslam’a hem Hristiyanlığa ait bir bir bölgedir. Burada çok önemli kararlar aldık. Bizler Filistinlileri olarak ABD’yi artık arabulucu olarak kabul edemeyiz dedik. ABD tarafsızlık şartını yitirdiği için artık arabulucu olamaz. Artık biz ne yapacağız? Güvenlik konseyine gidip bu kararın iptali için başvuracağız.” İfadelerini kullandı.