İslam Enstitüsü'nden sosyal medya fetvası

Deniz Kılınç / İstanbul, 21 Ekim (DHA) - Hindistan\'daki en önemli İslam ilahiyat enstitülerinden biri, Müslüman öğrencilerin sosyal medyada kendi fotoğraflarını paylaşmalarını yasakladı.

Uttar Pradeş eyaleti Saharanpur bölgesinde yer alan Darul Uloom Deoband İlahiyat Enstitüsü, öğrencilerinin internet ortamında fotoğraflarını paylaşmasının \"İslam dışı\" olduğuna karar verdi ve bu eyleme karşı bir fetva çıkardı.

Enstitü çalışanlarından Shahnawaz Qadri, \"Sosyal medyada gereksiz fotoğraf paylaşmak yanlıştır. Darul Uloom Deoband Fetvası bu duruma uygundur\" dedi ve İlahiyat Enstitüsü\'nün sosyal medya varlığı olmasına karşın, yasağın hem erkek hem de kız öğrenciler için geçerli olduğunu söyledi.

Enstitü tarafından çıkarılan fetva, bir öğrencinin Whatsapp veya Facebook gibi sosyal medya

sitelerinde fotoğraf paylaşmanın İslami yasalardaki yerini sormasından sonra geçerli kılındı.

Enstitü, fetva verilmeden önce sosyal medyada paylaşılan fotoğraf ve diğer paylaşımlar hakkında ne yapılacağı hakkında bir açıklamada bulunmadı.

Darul Uloom Deoband Fetvası, kadınların kaşlarını almalarına karşı çıkarılan fetvadan kısa bir

süre sonra yürürlüğe girdi.

Fetva aynı zamanda kadınların güzellik salonlarına gitmemesi gerektiğini bildirdi.

İlahiyat Enstitüsü Başkanı Maulana Sadiq Qasmi, \"Erkeklerin dikkatini çektiği ve İslam dininde bu durum doğru olmadığı için, Müslüman kadınları güzellik salonlarından uzak durmalıdır. İslam\'da Müslüman erkeklerinin sakallarını kesmesi nasıl hoş karşılanmıyorsa, kadınların da kaşlarını almaları, saçlarını kestirmeleri ve makyaj yapmaları hoş karşılanmaz\" dedi.

Qasmi açıklamasında, \"güzellik salonlarına giden Müslüman kadınların sayısında bir artış\" gözlemlendiğini, bu \"trendin yanlış\" olduğunu ve \"hemen durması\" gerektiği uyarısında bulundu. (Fotoğraflı)