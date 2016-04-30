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Dünya
Deutsche Welle

Almanya'da siyasi nefret suçlarına 'İslam düşmanlığı' kategorisi geliyor

"Saldırılar, genellikle soruşturma daireleri suçların siyasi arka planını kararttığı için kayıt altına alınamıyor"

30 Nisan 2016 20:45


Almanya'da İçişleri Bakanlığı siyasi motifli nefret suçlarında ‘İslam düşmanlığı' adı altında ayrı bir alt başlık açmayı planlıyor. İslam düşmanlığı şu ana kadar ‘nefret suçları' ya da ‘yabancı düşmanlığı' kategorilerine giriyordu.

Tagesschau'nun haberine göre, Federal Hükümet, Sol Parti'nin konuyla ilgili verdiği soru önergesine cevaben önümüzdeki Haziran ayında İçişleri Bakanları Konferansı'nda, İslam düşmanlığı suçlarıyla ilgili düzenlemenin karara bağlanacağını açıkladı. Düzenlemenin 2017 yılının Ocak ayında yürürlüğe girmesi öngörülüyor.

Federal Hükümet'in önergeye cevabında ayrıca bu yılın ilk çeyreğinde İslamla ilişkili altı suçun kayıtlara geçirildiği de belirtildi.

 

Nefret suçlarına ağır ceza

 

Sol Parti milletvekili Ulla Jelpke, ‘'İslam düşmanı motiflerle cami ve diğer Müslüman yerleşkelerine düzenlenen saldırılar, genellikle soruşturma daireleri suçların siyasi arka planını kararttığı için kayıt altına alınamıyor'' diye konuştu. Jelpke'ye göre geçen yıllarda başlatılan ‘yeniden kategorize etme' çalışmalarının ancak 2017 yılı başında uygulamaya konulacak olması ise tatmin edici değil.

Geçen yazdan bu yana nefret suçlarının mahkemede ‘ırkçı, yabancı düşmanı ya da insanlık dışı diğer motiflerin' varlığı kanıtlandığı takdirde ağır biçimde cezalandırılması mümkün.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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