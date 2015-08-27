İslam dünyasının tartıştığı 'Muhammed' filmi vizyona giriyor

Son zamanlarda birçok tartşmaya yol açan İran yapımı "Muhammed" filmi bugün itibariyle vizyona girecek.

Filmi tanıtan bilboardlar başkent Tahran'ın birçok yerinde görülüyor. İranlı yönetmen Mecid Mecidi'nin Hz. Muhammed'in çocukluğunu anlattığı filmin dünya prömiyeri de, bugün Kanada'daki Mondreal Film Festivali'nin açılışında yapılacak.

Ntv.com.tr'nin haberine göre, 30 milyon dolar bütçeyle çekilen filmde Hz. Muhammed arkadan görülüyor.

'Çağrı' filminden sonra ortaya konan kaliteli bir yapım olarak değerlendirilen film, ağır bir gidişata sahip ancak animasyon ve aksiyon sahnelerini de barındırıyor.

Ebrehe Ordusu ve Fil hadisesiyle başlayan filmde, yürüyen bulut olayının da yer aldığı belirtilirken, yönetmen Mecidi'nin ‘Cennetin Çocukları’ adlı filmi 1997’de En İyi Yabancı Film dalında Oscar’a aday gösterilmişti.

Hayrettin Karaman, filmi izlediğini açıklamıştı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a yakınlığı ile bilinen ve AKP çevrelerince görüşleri dikkatle takip edilen ilahiyatçı Prof. Hayrettin Karaman, Hz. Muhammed'in doğumundan 12 yaşına kadar geçen hayatını konu edinen “Hz. Muhammed” filmini izlediğini açıklamıştı. İslam dünyasında söz sahibi olan birçok kanaat önderinden tavsiyeler alan İranlı yönetmen Mecîdî'nin, kendisine de filmi izletip, görüşlerini almak istediğini söyleyen Karaman, Yeni Şafak'taki yazısında, filmi beğendiğini ifade ederek, dikkat çeken şu notu paylaşmıştı:

"Filmi izlemeye başlamadan önce Mecîdî'nin abdest aldığını, ayrılmadan önce de –yolda vakti geçmesin diye– namaz kılmayı teklif ettiğini önemli bir not olarak kaydediyorum."