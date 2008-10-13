İslam, 'dinlerarası diyalog'a karşı mı?



'Dinlerarası diyalog'un İslam dini için bir tuzak olduğu ileri sürüldü. Dinlerarası diyaloğun 1960'lı yıllarda Katolis kilisesi tarafından başlatıldığını ve Türkiye'de de bu işi dini bir cemaatin üstlendiğini belirten Milli gazete yazarı Mehmet Şevket Eygi, bu hareketin amacının, İslam'ın tek hak din olduğu inancını kırmak, onun yerine 'üç hak İbrahimi din' inancını getirmek olduğunu savundu.



Eygi, bugünkü köşesinde, "zıcık ilmihal ve din kültürü bilen bir Müslüman böyle bir inancı kabul edemez. İslâm’ın tek hak din olduğu Kur’ânla, Sünnetle icmâ-i ümmetle, akılla, mantıkla sabit çok sağlam bir inançtır. Bunu inkâr eden, Kur’ân’ın muhkem (kesin) bir ayetini inkâr etmiş olur. Bu diyalog inancı ile farkında olmadan yığınla Müslüman dinden çıkmıştır, çıkmaktadır. Dinden çıkmak için İslâm dinini bütününü, Kur’ân’ın bütününü inkâr etmek gerekmez. Bir ayeti inkâr eden mürted olur. Mütevatir hadîsleri inkâr eden dinden çıkar" diye yazdı.



Türkiye'de çok büyük bir dinden çıkış yaşandığını dile getiren Eygi, Müslümanların “Dinlerarası Diyalog ve Hoşgörü” hareketi hakkında uyarılmasını ve yasal sınırlar içinde mücadele edilmesini istedi.











