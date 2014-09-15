'İslam Devleti' örgütü Almanya'da ilk kez yargı önünde



2 Temmuz 2013 tarihinde Kreshnik B. ve altı arkadaşı dönüş bileti almadıkları bir yolculuğa koyuldular. Almanya’nın Mannheim kentinden otobüsle İstanbul’a giden gençler, orada aktarma yaparak Suriye sınırına ulaştılar. Türk gümrük memurlarının ‘pek de sıkı kontrol etmedikleri’ sınırdan geçen gençlerin IŞİD’e katıldıkları, ikisinin buradaki çatışmalarda öldükleri Kreshnik B. ile bir arkadaşının ise Almanya’ya döndükleri iddia ediliyor. İslam Devleti adına savaştığı suçlaması ile mahkemeye çıkarılan ilk zanlı olan Kreshnik B. şu an 20 yaşında.

Federal Savcı tarafından geçtiğimiz yılın Temmuz ile Aralık ayları arasında IŞİD terör organizasyonuna üye olmakla suçlanan zanlının ayrıca, örgüt adına nöbet tutmak, yaralılara bakmak ve savaşa faal şekilde katılmakla da suçlandığını ifade eden Mahkeme Sözcüsü İngo Löhre, Kreshnik B.'nin ateşli silah barındırdığı için devlet güvenliğini tehdit eden suçlara hazırlık içinde olduğu iddiası ile de yargılanacağını bildirdi.

Yahudi takımından IŞİD'e

Kreshnik B.’nin ne kadar hızlı bir şekilde cihat yanlısı fikirlere inanmaya başladığı çevresindeki insanların anlayamadıkları bir durum. 2011 yılının sonuna dek, Almanya’nın en güçlü Yahudi futbol takımı olan Makkabi Frankfurt’tun 17 yaş altı takımında oynayan Kreshnik B., burada sadece olumlu izlenimler bırakmış.

Kulübün Başkanı Alon Meyer, Kreshnik’in kendilerinde futbol oynadığı dönemde, uyumlu bir genç olduğunu, takım içi huzuru bozacak hiçbir hareketini görmediklerini belirtti. Bir futbolcunun, Yahudi kulübü olduğunu bile bile, göğsünde Davut yıldızını gururla taşırken, hem de Yahudi olmasa bile kendine Yahudi damgası vurulmasını göze alabilecek bir karakterde iken, böylesine radikalleşmesini anlayamadıklarını ifade eden Meyer, bu durumun kendilerini çok korkuttuğunu vurguladı.

2011 yılının sonunda kulüpten ayrılan Kreshnik B., birkaç hafta içinde kaftan giymeye, takke takmaya ve kadın öğretmenlerin dersine girmemeye başlamış. Savcılığın soruşturmasına göre Frankfurt kentinde Selefilerin yoğun bir şekilde propaganda yaptıkları inşaat teknolojisi üzerine bir meslek okuluna giden Kreshnik B, burada 15 kişilik radikal İslami görüşe sahip bir grubun içinde yer almış. Geçtiğimiz yıl yaklaşık altı ay kaldığı Suriye’den dönen Kreshnik B., ailesinin isteği üzerine bir süredir güvenlik güçlerince gözlem altına alınmış. Telefonları da dinlenen zanlının bir görüşmede kız kardeşine, en büyük hayalinin şehit olarak ölmek olduğunu söylediği belirtiliyor.