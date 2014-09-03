İslam Devleti nüfuzunu artırmaya çalışıyor



Pakistan'ın kuzeybatısındaki Peşavar kenti polis sözcüsü, yaklaşık iki haftadır İslam Devleti (İD) propagandasının yapıldığı 12 sayfalık broşürün ortalarda dolaştığını söyledi. Sözcü, broşürün Afganistan ve Pakistan'da konuşulan Dari ve Peştu dillerinde yazıldığını kaydetti. Medyada yer alan haberlere göre, broşürler Pakistan'ın Afganistan sınırında da dağıtılıyor.

Broşürü gören Pakistan Radyosu yöneticilerinden Amyad Khan, broşürdeki ifadelerle Pakistan, Afganistan ve Orta Asya'daki Müslümanların örgüte destek vermeye çağrıldığını söyledi. Broşürlerin çoğunun, Afganistan'da Peşavar ve çevresindeki mülteci kamplarında dağıtıldığı belirtiliyor. Güvenlik uzmanları, İD'nin Pakistan'daki radikallare karşı başlatılan askeri operasyondan sonra oluşan boşluğa sızmaya çalıştığı değerlendirmesini yapıyor. İslam Devleti örgütü Pakistan'da yasaklı değil. Fakat İD bugüne kadar bu ülkede herhangi bir eylemde de bulunmadı.