'İslam Devleti' ile mücadele sorunu

İslam Devleti (İD) örgütünün, denetimi altında bulunan toprakların büyük çoğunluğu

Irak’ın kuzeybatısı ile Suriye’nin kuzeydoğusunu kapsıyor. Sınır geçişlerini kontrol

eden örgüt istediği zaman elindeki tank ve topları bu iki ülke arasında ihtiyaca göre

kaydırıyor. Hamburg merkezli Küresel ve Bölgesel Araştırmalar Merkezi'nden (GIGA)

Ortadoğu uzmanı Andre Bank, Amerikan birliklerinin hava saldırılarının örgütü ciddi

bir biçimde etkilemediğini dile getirdi. Deutsche Welle’ye değerlendirmede bulunan

Bank, sorunun çözümü için sivil stratejilerin de gerekli olduğunu ifade etti. Bank ayrıca

İslam Devleti örgütü tehlikesinin ABD, Rusya ve İran’ı bir araya getirdiğini belirtirken,

İslam Devleti ile mücadele konusunda Batı, Rusya ve İran arasında bir çıkar birliği

olduğunu vurguladı. Şiileri de düşman gören radikal İslam anlayışının Amerika ile

İran'ı aynı safta buluşturduğunu söyleyen Bank, Rusya açısından da Kafkasya'ya

dönerek silahlarını Ruslara çevirme ihtimali olan İD savaşçılarının büyük bir risk

olduklarını bildirdi.

ABD’nin Irak’taki örgüt hedeflerine yönelik düzenlediği hava saldırılarını

Suriye’ye de

kaydırma seçeneği ise zor bir sorunu gündeme getiriyor. Bunun en çok Devlet Başkanı

Beşar Esad’ın işine yarayacağı tahmin ediliyor. Örgütün Suriye'deki varlığının Şam

yönetiminin çıkarına olduğunu dile getiren Andre Bank'a göre, rejimin daha fazla

ilerlemeyecek kadar zayıf bir örgüte ihtiyacı var. Bank, Şam'ın böylece Batı'ya karşı

"teröristlerle mücadele ediyorum" gerekçesini kullanabileceğini kaydediyor.

ABD Başkanı Barack Obama, ülkesinin İslam Devleti örgütü ile mücadele stratejisini

açıklayacak. Londra merkezli düşünce kuruluşu Kraliyet Birleşik Kuvvetler

Enstitüsü'nden (RUSI) Michael Stephens, Obama’nın mutlaka bölgedeki Sünni

devletlerin bu mücadeledeki rolüne değinmesi gerektiğini belirtiyor. Örgütün bölgedeki

siyasi, toplumsal ve mezhepsel sorunlar sebebi ile doğduğunu kaydeden Stephens,

Suriye’nin de artık bir ülke olarak ortadan kalktığını iddia etti. Ülkenin Kürtler, Nusra

Cephesi, İslam Devleti ve Esad yönetimi tarafından parçalara ayrıldığını dile getiren

Stephens, birleşik Suriye fikrinin de kaybolduğunu öne sürdü.

Stephens’e göre, İslam Devleti örgütüne karşı verilecek mücadelenin başarı

ile

sonuçlanması durumunda bu örgütün elindeki topraklarda yaşayan Suriyeliler, yeniden

Beşar Esad rejimi altında yaşamak istemeyecekler.

