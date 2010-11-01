-İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ MÜZESİ KAPANABİLİR ANKARA (A.A) - 01.11.2010 - Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'ın bir protokol imza töreninde gazetecilerin ''Marmaray kazısının Topkapı Sarayı'nın surlarında çatlaklar meydana getirmesi'' yönündeki sorusu üzerine yaptığı açıklamada adı geçen müzenin Topkapı Sarayı Müzesi değil, İslam Bilim ve Teknoloji Müzesi olduğu bildirildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinden yapılan yazılı açıklamada, konuyla ilgili bazı internet sitelerinde yer alan haberlerde, ''Topkapı Sarayı kapatılabilir'' şeklinde yanlış bilginin yer aldığı belirtildi. Protokol töreni öncesi gazetecilerin konuya ilişkin sorularını yanıtlayan Bakan Günay'ın açıklamasında adı geçen müzenin Topkapı Sarayı Müzesi değil İslam Bilim ve Teknoloji Müzesi olduğu vurgulanan açıklamada, Günay'ın soruya verdiği yanıtın şu şekilde olduğu kaydedildi: ''Yenikapı Sirkeci hattında, İslam Bilim ve Teknoloji merkezinin altından geçerken sanıyorum 40 metreye yakın bir derinlikten geçmesine rağmen muhtemel bir boşluktan ötürü bir sarsıntı ve yer yer çatlaklar var. Şu anda durum sabitlendi, yeni bir tehlike yok. Üniversite inceliyor. İkinci hattın geçmesi sırasında daha dikkatli önlemler alınacak ve İslam Bilim ve Teknoloji Müzesi'ni belki bir süre ziyarete kapatacağız. Şu anda endişe edilecek bir durum olmadığını bilim insanları söylüyorlar.''