İslam Araştırmaları Merkezi'nin bütçesi 16 yılda yüzde 600 artmış

“Tıbbi konularda fetva” konulu sempozyumla gündeme gelen Diyanet’e bağlı İslam Araştırmaları Merkezi’nin (İSAM) 2003 yılında 3,5 milyon TL olan bütçesi, , 2019 yılına kadar yüzde 600 artarak 24,6 milyon TL’ye ulaştı.

AKP’nin kurucu üyelerinden Raşit Küçük’ün başkanı olduğu ve 134 personeli bulunan merkezin bütçe harcamalarının yüzde 75’ini personel giderleri oluşturdu. Merkez, yıllık bütçe artışını enflasyonla açıkladı.

BirGün'den Mustafa Mert Bildircin'in haberine göre, İSAM'ın bütçe harcamalarının yüzde 75’ini personel giderleri, yüzde 15’ini ise elektrik, su, doğalgaz faturaları ile tamirat ve demirbaş malzeme alımı giderleri oluşturdu.

TDV’nin mali raporlarında, İSAM bütçesinde yıllara göre yaşanan artışa da değinildi. Merkezin bütçesinin 2011 yılı itibarıyla 11 milyon TL ve üzerinde gerçekleştiği belirtilerek, “Bu artış, daha çok enflasyon oranıyla ve kısmen de proje sayısının artışıyla alakalıdır” dendi.

İstanbul’da 2019 yılı sonunda düzenlediği, “Tıbbi Konularda Fetva Verme Metodolojisi ve Zorluklar” konulu sempozyumla tartışılan merkezin bütçesi yıllara göre şöyle:

2003: 3,5 milyon TL

2006: 7,6 milyon TL

2009: 8,5 milyon TL

2012: 11,4 milyon TL

2015: 13,5 milyon TL

2017: 18,5 milyon TL

2019: 24,6 milyon TL