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Dünya

'İslam Almanya'nın bir parçası'

Almanya Başbakanı Merkel, parti üyelerinden Almanya'da yaşayan 3 milyon Müslüman'a toplum içinde daha fazla hoşgörü gösterilmesi için çalışmalarını istedi

27 Eylül 2012 14:35

Almanya'da yaşayan 3 milyon Müslümana daha fazla hoşgörü gösterilmesini isteyen Almanya Başbakanı Angela Merkel, "İslam Almanya'nın bir parçası" dedi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, dün 7 bin Hristiyan Demokrat Birlik Partisi üyesine video konferans sistemiyle seslendi. Merkel'in konuşmasının ana konularından biri de ülkesinde yaşayan çoğu Türk 3 milyon Müslüman oldu.

ntvmsnbc'nin haberine göre, parti üyelerinden Almanya'da yaşayan 3 milyon Müslüman'a toplum içinde daha fazla hoşgörü gösterilmesi için çalışmalarını isteyen Merkel, "Bu konuda çok açık olmalı ve demeliyiz ki: Evet, onlar bizim bir parçamız" dedi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, İslam'la radikal İslam'ı da birbirinden ayrıştırmak için daha fazla çaba harcanmasını istedi.

Almanya'da yaşayan Müslümanların büyük bir kısmının şiddete karşı olduğunu ifade eden Merkel, "İslam adına şiddete başvuranlar ise, karşısında güçlü bir şekilde yasaları bulmalı" şeklinde konuştu.

 

İlk Wulf söylemişti

 

Yolsuzluk suçlamaları nedeniyle istifa etmek zorunda kalan Almanya eski Cumhurbaşkanı Christian Wulff, 2010 yılında yaptığı açıklamada, İslam'ın Almanya'nın parçalarından biri olduğunu belirtmişti. Wulff'un bu açıklaması Almanya'da önemli bir tartışmaya neden olmuştu. O dönemde Başbakan Angela Merkel, bu konuda açıklama yapmaktan kaçınmıştı.

Wulff'un istifa etmesi üzerine cumhurbaşkanı seçilen Joachim Gauck ise, geçtiğimiz mayıs ayında bu konuda yaptığı açıklamada, eski cumhurbaşkanının kullandığı sözcükleri aynı şekilde kullanmaktan yana olmadığını belirtmiş ancak bu cümleyle kastedilen görüşü paylaştığını vurgulamıştı.

 

Tunus ziyareti iptal

 

Hz. Muhammed'e hakaret edilen "Müslümanların Masumiyeti" filmi nedeniyle İslam ülkelerinde Batı'ya karşı düzenlenen protesto gösterileri sonrasında Almanya Başbakanı Angela Merkel, daha önce planlanan Tunus ziyaretini iptal etmek zorunda kalmıştı.

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