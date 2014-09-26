İslam alimlerinden ortak IŞİD mesajı

126 İslam aliminden, İslam ümmetinin ittifakı olmadan hilafet ilan etmenin caiz olmadığı açıklaması geldi. İslam alimlerinin, terör örgütü IŞİD'in lideri Ebu Bekir el-Bağdadi'ye hitaben yayınladıkları bildiride, "İslam ümmetinin ittifakı olmadan hilafet ilan etmek caiz değildir" ifadesi kullanıldı.

Bildiriye imza atanlardan Ürdünlü vaiz Ali el-Halebi, bildirinin, Müslümanlar arasında olması gereken en temel hakları kapsadığını, öğüt amacıyla ve Allah'ın IŞİD militanlarını veya onlardan birini hidayete erdirmesi umuduyla yazıldığını belirtti.

Suudi Arabistan, Ürdün, Filistin, Mısır, Tunus, Irak, Sudan, Yemen, Türkiye, İngiltere, Fransa, ABD, İsveç, Bosna Hersek, İtalya, Belçika, Bulgaristan, Arjantin, Kanada, Hindistan, Çin, Malezya, Endonezya ve Nijerya'dan 126 İslam aliminin imzasını taşıyan bildiride, şunlar kaydedildi:

"İslam'da suçsuz insanı öldürmek, elçileri ve dolayısıyla gazetecileri öldürmek, küfrünü açıkça ortaya koymayanları kafir saymak, Hristiyanlara veya Ehl-i Kitaba kötü davranmak ve ittifakla kaldırılan köleliği uygulamak, insanları Müslüman olmaya zorlamak, kadınların ve çocukların haklarını ellerinden almak, İslam'da ölülerin cesetlerine zarar vermek (herhangi bir uzvunu kesmek vesaire), işkence yapmak, kötü işleri Allah'a isnat etmek, peygamberlerin ve sahabelerin mezarlarını yıkmak, caiz olmadığı gibi İslam ümmetinin ittifakı olmadan hilafet ilan etmek de caiz değildir."