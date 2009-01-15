Islak yüz felç yapabilir

Uzmanlar soğuk havada ıslak yüzle dışarıya çıkmanın yüz felcine neden olabileceğini ve bu nedenle özellikle yüzün çok iyi bir şekilde korunması gerektiğini vurguluyorlar.



Denizli Devlet Hastanesi Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Vildan Somunoğlu Milliyet gazetesine yaptığı açıklamada, soğuk havada ıslak yüzle dışarıya çıkmanın yüz felcine neden olabileceğini söyledi.



Yüz felcinin, mimikleri kontrol eden sinirin fonksiyonunu kaybetmesi sonucunda oluştuğunu belirten Uzm. Dr. Somunoğlu, bunun ana nedeninin de soğuğa maruz kalma ya da enfeksiyon olduğunu ifade etti. Uzm. Dr. Somunoğlu, yüz felcinin şeker hastalığı, hipertansiyon, ameliyat, travma ve tümörden de kaynaklanabileceğini söyleyerek, “Yüz felci olan bir kişi kaş kaldırma, göz kapama, diş gösterme, gülme ve yanak şişirme gibi hareketleri yapamaz. Tedavisi teşhise göre yapılır. Soğuktan kaynaklanan ya da nedeni tam bilinmeyen yüz felçlerinde kortizon ve B vitamini tedavisi uygulanır. Tedavi, hastaların büyük çoğunluğunda olumlu sonuç verir. Yüz felcine karşı alınacak tedbirlerden en önemlisi soğuktan korunmaktır. Özellikle ıslak yüzle soğuğa çıkmamak gerek. En çok rastlanan nedenlerden başında soğukta otomobil camının açık bırakılması veya motosiklet kullanılması geliyor. Soğuk havalarda rüzgara maruz kalmamak için özellikle motosiklet kullananlar atkı ve şapka takmalı, otomobil sürücüleri de camlarını uzun süreli açmamalı” dedi.

