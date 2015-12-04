Islak mendiller mikrop mu üretiyor?

Sağlık Bakanlığı’nın bu yılın temmuz, ağustos ve eylül aylarını kapsayan denetim raporunda denetime tabii tutulan 825 üründen 215’inde mikrobiyal üreme çıktı.

Habertürk’ten Lütfi Erdoğan’ın haberine göre mikrobiyal üreme tespit edilen ürünlerin arasında ıslak mendil ve lensler var. Güvensiz ve düzenlemeye aykırı bulunan ürünleri piyasaya süren firmalara, 919 bin 307 TL para cezası kesildi. Güvensiz ürünler arasında ıslak mendil, tüy dökücü krem, idrar torbası ve lens bulunuyor. Islak mendiller için, “Analiz sonucunda mikrobiyal üreme tespit edilmiştir” denildi.

Bakanlık, bu yılın ilk 6 aylık döneminde de 2 bin 12 ürünü denetlemişti. Bu ürünlerin 745’i teknik düzenlemeye aykırı ve güvensiz bulunmuştu. Firmalara, 1 milyon 137 bin 349 TL ceza kesilmişti. Geçen yıl denetlenen 4 bin 311 kozmetik ürününün ise 2 bin 873’ü güvensiz çıkmıştı. Ürünlerin 1092’sine “Teknik düzenlemeye aykırı” damgası vurulurken, güvensiz ve teknik olarak aykırı ürünler için firmalara 1 milyon 547 bin 663 TL para cezası uygulanmıştı.

Uzmanların yaptığı denetimlerde, öncelikle ithal edilen tıbbi ürünler incelendi. Güvensiz ürünlerin geldiği ülkeler arasında Hindistan, Almanya, Belçika ve Çin başı çekti.

Bakanlık güvensiz ve uygunsuz ürünleri barkodlama ve ürün takip sistemi ile daha iyi denetlemek için de harekete geçti. Tıbbi cihazlar ve kozmetik ürünleri için olumsuz etki bildirimi yapılan Uyarı Takip Sistemi’nin (UTS) geliştirilmesi kararı alındı.

Verilerin sisteme zamanında ulaştırılması ve düzenli bir şekilde kayıt altına alınması için firma, sağlık personelleri ve ürün kullanıcılar aynı platformda yer alacak.