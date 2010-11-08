-ISLAK MENDİLLER İÇİN "KİMYASAL KALINTI" UYARISI SAMSUN (A.A) - 08.11.2010 - Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölüm Başkanı Prof. Dr. İsmail Gümrükçüoğlu, ıslak mendillerin kimyasal madde barındırdığının unutulmaması gerektiğini belirterek, ''Bu yüzden ıslak mendil kullanıldıktan sonra mümkünse eller suyla durulanmalı'' dedi. Prof. Dr. Gümrükçüoğlu, yaptığı açıklamada, son yıllarda ıslak mendil kullanımının yaygınlaştığına işaret ederek, ıslak mendillerin restoranlarda, okulda, evde, iş yerlerinde ve hastanelerde kullanıldığını hatta annelerin bebek alt temizliğini bile ıslak mendille yaptıklarını vurguladı. Islak mendilin hijyen amacıyla kullanıldığını ve içinde kimyasal maddeler bulunduğunu kaydeden Gümrükçüoğlu, şunları söyledi: ''Islak mendilleri sıktığınız zaman içinden genel itibariyle sıvı çıkar. Bu sıvı kimyasaldır. Islak mendil çok fazla kullanılırsa bu kimyasallar elde veya deride birikir. Yiyecekleri tuttuğumuzda veya elimizi ağzımıza götürdüğümüzde bu kimyasallar vücuda geçer. Uzun yıllar söz konusu kimyasalların vücutta birikmesi sağlık açısından olumsuzlar doğurur. Islak mendillerin kimyasal madde barındırdığı unutulmamalı, bu yüzden ıslak mendil kullanıldıktan sonra mümkünse eller suyla durulanmalı. En iyi temizlik şekli sabunla elleri yıkamak ve bol suyla durulamaktır. Ancak ıslak mendillerin kullanımı, suya ve sabuna ulaşılamayan durumlarda önemli bir ihtiyacı karşılamaktadır.'' -BEBEKLERİN ALT TEMİZLİĞİNDE ISLAK MENDİL KULLANIMI- Prof. Dr. Gümrükçüoğlu, bebeklerin alt temizliğinde de ıslak mendil kullanımının yaygın olduğuna dikkat çekerek, özellikle pişik ve tahriş durumunda ıslak mendil kullanımının sağlık açısından zararlı olacağını belirtti. Islak mendilin içindeki kimyasalların tahriş olmuş deriden kolayca vücuda geçebileceğine işaret eden Gümrükçüoğlu, ''Çocuk eğer pişikse ya da bir yerinde başka bir yara varsa ıslak mendil kesinlikle kullanmamak gerekir. O yaralar ve pişik, vücutta çatlaklar meydana getirir siz de o yaranın üzerine kimyasal bir madde olan bu ıslak mendili sürerseniz çatlakları yakar ve bu da emilim yoluyla vücudun kan dolaşımına da geçebilir. Bunlar öldürmez ama cilt rahatsızlığını artırır. Annelerin buna dikkat etmesi gerekir'' diye konuştu. Kullanım alanının yaygınlaşması, talebin yüksek olması nedeniyle ıslaK mendillerde de ''merdiven altı'' üretimin arttığını ifade eden Gümrükçüoğlu, kontrolsüz üretimlerin her zaman insan sağlığı için risk oluşturduğunun altını çizerek, ıslak mendil tercih ederken de tüm diğer ürünlerde olduğu gibi TSE işaretinin aranması gerektiğini vurguladı.