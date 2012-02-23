Islak mendil yüzünden felç oldu

T24 - Mehmet Ali Önsoy 7 yaşında, 2 yaşındayken yuttuğu bir ıslak mendil yüzünden felç oldu. Ailesi ile Fransa'da yaşayan Mehmet Ali Türkiye'de şifa buldu. Küçük çocuk, robot sayesinde destekli olarak yürümeye başladı.

Milliyet gazetesinde yer alan habere göre; Mehmet Ali Önsoy'un dedesi: "Torunum ıslak mendil yuttu. Annesi bezlediğinde poposunu siliyor ya bezi atmaya gittiğinde ordan bir tane çekmiş yutmuş. Kakasını yapamamaya başlayınca doktora götürdüler, kabızdır diye geçici tedavi verdiler.

Bir hafta sonra torunum daha çok sıkılmaya başladı, tekrar götürdük, bu defa filme aldılar onları suçlamak için değil de filme alıyor ki çocuğun her yerini mikrop kaplamış " dedi. Fransa'daki doktorların geç teşhisi hastalığın ilerlemesine sebep oluyor. Ameliyat da çare olmuyor. Türkiye'de sağlık alanındaki gelişmeleri duyan aile soluğu İstanbul'da aldı. Mehmet Ali, başta çocuk lokomatı olmak üzere yoğun bir fizik tedavi programına alındı.