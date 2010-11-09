Islak mendil cilde zararlı

T24- Uzmanlar ıslak mendillerin kimyasal madde barındırdığını ve cilt rahatsızlıklarına neden olduğunu açıkladı. En sağlıklı temizliğin ise su ve sabun ile gerçekleştiği belirtildi.

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi’nden Prof. Dr. İsmail Gümrükçüoğlu, ıslak mendillerin kimyasal madde barındırdığının unutulmaması gerektiğini belirterek, "Islak mendil kullanıldıktan sonra mümkünse eller suyla durulanmalı" dedi.



Son yıllarda ıslak mendil kullanımının yaygınlaştığına işaret eden Prof. Gümrükçüoğlu, "Islak mendiller restoranlarda, okulda, evde, iş yerlerinde, hastanelerde kullanılıyor. Hatta anneler, bebeklerinin alt temizliğini bile ıslak mendille yapıyor" dedi ve sözlerine şöyle devam etti:



"Islak mendili sıkarsanız içinden sıvı kimyasal çıkar. Islak mendil çok kullanılırsa bu kimyasallar elde veya deride birikir. Yiyecekleri tuttuğumuzda veya elimizi ağzımıza götürdüğümüzde de bu kimyasallar vücuda geçer. Uzun yıllar söz konusu kimyasalların vücutta birikmesi sağlık açısından olumsuzluk doğurur. Islak mendillerin kimyasal madde barındırdığı unutulmamalı, bu yüzden ıslak mendil kullanıldıktan sonra mümkünse eller suyla durulanmalı. En iyi temizlik şekli sabunla elleri yıkamak ve bol suyla durulamaktır. Ancak ıslak mendillerin kullanımı, suya ve sabuna ulaşılamayan durumlarda önemli bir ihtiyacı karşılamaktadır".



Bebeklerde pişiğe dikkat



Prof. Gümrükçüoğlu, anneleri bebeklerinin alt temizliğinde ıslak mendil kullanmaları konusunda uyardı: "Özellikle pişik ve tahriş durumunda ıslak mendildeki kimyasallar, tahriş olmuş deriden kolayca vücuda geçebilir. Bunlar öldürmez ama cilt rahatsızlığını artırır" dedi.





