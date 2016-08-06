'Islak imza'da kumpas' soruşturmasında 15 kişiye tutuklama talebi

CHP Milletvekili ve emekli Albay Dursun Çiçek'e, Ergenekon davasında delil kabul edilen "İrtica ile Mücadele Eylem Planı” belgesinde ıslak imzası bulunduğu iddiasıyla kumpas kurulduğuna ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 15 şüpheli tutuklama istemiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından başlatılan “Islak imza"da kumpas soruşturması kapsamında, aralarında adli tıp, polis ve jandarma kriminal uzmanlarının da bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadelerini aldığı 15 şüpheliyi, tutuklanmaları talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk etti.

İstanbul Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca "Ergenekon'da kumpas" iddiaları üzerine geçen yıl soruşturma başlatıldı. Savcılık, Ergenekon davasının delillerinden olan "İrtica ile Mücadele Eylem Planı" belgesindeki ıslak imzanın kime ait olduğunun yeniden belirlenmesi için çalışma başlattı ve söz konusu belge, bilirkişiye gönderildi. Bilirkişiler, imzanın Dursun Çiçek'e ait olma ihtimalinin zayıf olduğuna dair hazırladıkları raporu, savcılığa ulaştırdı. Bunun üzerine savcılık, 24 Temmuz'da ilk operasyonu gerçekleştirdi.

Çiçek, "İrtica ile Mücadele Eylem Planı" belgesinde ıslak imzası bulunduğu iddiasıyla dahil olduğu Ergenekon davasında, 5 Ağustos 2013'te ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.