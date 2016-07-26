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15 Temmuz Darbe Girişimi

'İrtica İle Mücadele Eylem Planı' soruşturmasında 9 gözaltı; gerekçe ıslak imzada kumpas

Gözaltı kararı verilenler arasında MİT'e ait TIR'ların durdurulmasına ilişkin açılan davada tutuklu bulunan emekli Albay Burhanettin Cihangiroğlu da bulunuyor

26 Temmuz 2016 18:44

Emekli Albay Dursun Çiçek'e ait olduğu iddia edilen 'İrtica İle Mücadele Eylem Planı'ndaki 'ıslak imza'ya ilişkin yürütülen 'kumpas' soruşturması kapsamında, jandarma ve Emniyet Kriminal Daire Başkanlığı'nda görevli 9 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Ergenekon davasının en tartışmalı delillerinden biri İrtica ile Mücadale Eylem Planı'ydı. Albay Dursun çiçek'in imzaladığı iddia edilen bu belgede, ''AK Parti ve Gülen cemaatine yönelik komplo ve yıpratma planları'' yapıldığı iddia ediliyordu.İmzanın Dursun Çiçek'e ait olmadığı yönündeki rapor üzerine soruşturma başlatan savcılık Adli Tıp Kurumu'nda çalışan 9 kişi hakkında gözaltı kararı vermişti.

Kurumun eski başkanı Doç. Dr. Haluk İnce gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında bugün yeni bir gelişme daha yaşandı.
Savcılık 'ıslak imza'nın Dursun Çiçek'e ait olduğu yönünde rapor hazırlayan Jandarma ve Emniyet Kriminal Daire Başkanlığı'nda görevli 9 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Gözaltı kararı verilenler arasında MİT'e ait TIR'ların durdurulmasına ilişkin açılan davada tutuklu bulunan emekli Albay Burhanettin Cihangiroğlu da bulunuyor.
 

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Dursun Çiçekİrtica İle Mücadele Eylem Planısoruşturma9 gözaltııslak imza

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