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'Islak imzada kumpas' davasında 10 kişiye tahliye kararı

Dursun Çiçek’in müdahillik talebi kabul edildi, İlker Başbuğ’unki reddedildi

23 Şubat 2017 14:07

Ergenekon davasına delil kabul edilen "İrtica ile Mücadele Eylem Planı" belgesinde emekli albay, CHP İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek'in ıslak imzası bulunduğu öne sürülerek "kumpas kurulduğu" iddiasına ilişkin açılan davada 10 sanık hakkında tahliye kararı verildi. Mahkeme, aralarında eski Adli Tıp Kurumu Başkanı Doç. Dr. Haluk İnce'nin bulunduğu 5 sanığın ise tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu  sanıklar Cengiz Haluk İnce, Salih Sala, Ali Arabacı, Nazmiye Aktaş, Kemal Çakır,  Özlem Karslı, Lokman Başer, Gürol Berber, Mehmet Akın, Eyüp Kandemir, İsmail  Çakır, Ahmet Bülent Özata, İbrahim Savaş Uğurlu, Ahmet Mesut Dudu ve Hakan Kaymak  ile tutuksuz sanıklar dönemin Jandarma Kriminal Daire Başkanı olan emekli Albay  Burhanettin Cihangiroğlu, Hüseyin Bülent Üner ve Kemal Pelit katıldı. Duruşmada müşteki Dursun Çiçek de hazır bulundu.

Duruşmada sanık eski Jandarma Kriminal Başkanı Burhanettin  Cihangiroğlu meslek hayatında çok başarılı olduğunu, 25 yıl kriminal hizmetinde  bulunduğunu belirterek "Tek bir raporumuz dava konusu olmamıştır. Ancak biz  çapraz sorgulara katılırız. Hiçbir zaman, örneğin gizlilik için çekilen şeridin  hesabını vereceğim aklıma gelmezdi" diye konuştu.  Sanıkların savunmasının ardından müştekiler eski Genelkurmay Başkanı  emekli orgeneral İlker Başbuğ'un avukatı İlkay Sezer, müvekkilinin müdahilliğine  karar verilmesini talep etti. Müştekiler Dursun Çiçek ve Serdar Öztürk de aynı  talepte bulundu.

 Davaya ilişkin ara kararı açıklayan mahkeme heyeti mevcut delil  durumu, tutuklu kaldıkları süre ve haklarında adli kontrol tedbiri uygulanmasının  yeterli olacağı kanaatine göre, tutuklu sanıklar İsmail Çakır, Lokman Başer,  Özlem Karslı, Kemal Çakır, Nazmiye Aktaş, Ali Arabacı, Hakan Kaymak, Ahmet Mesut  Dudu, İbrahim Savaş Uğurlu, Ahmet Bülent Özata'nın  tahliyesine karar verdi.

Heyet kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin  mevcudiyeti yazılan müzekkerelerin çoğunluğuna cevap verilmemesi, tanıkların  dinlenmemesi, delillerin tam olarak toplanmaması gibi nedenlerle diğer sanıklar  eski Adli Tıp Kurumu Başkanı Haluk İnce, Eyüp Kandemir, Gürol Berber, Mehmet Akın  ve Salih Sala'nın tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

İlker Başbuğ'a ret

 Sanıklardan Burhanettin Cihangiroğlu hakkında "silahlı terör örgütüne  üye olma" suçundan Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nde görülen bir dava olduğunu  hatırlatan mahkeme heyeti, davanın açılış tarihi, yargılama süreci, yargılamayı  yapan ceza dairesinin yüksek ilk derece yargı mahkemesi olması ve davanın  mükerrer olup olmadığı hususlarının göz önüne alınarak yüksek mahkemeye  sorulmasını ve birleştirmeyle ilgili bu mahkemenin muvafakatının sorulmasını  kararlaştırdı.  Şikayetçilerden Dursun Çiçek'in müdahillik talebini, suçtan zarar görme  ihtimaline karşı kabul eden heyet, diğer müşteki İlker Başbuğ'un bu yöndeki  talebini ise dosya kapsamına göre suçtan zarar görme ihtimaline karşı reddetti.  Yine müştekilerden Serdar Öztürk'ün beyanının alınmadığını belirten heyet, bu  taleple ilgili bir sonraki duruşmada karar verilmesini hükme bağladı.

Mahkeme heyeti, sanıkların  "ByLock" kullanıp kullanmadıklarına dair İstanbul Kaçakçılık ve Organize Suçlarla  Mücadele Şube Müdürlüğü'ne yazı yazılarak sanıkların bu programı veya örgütün  diğer haberleşme programlarını kullanıp kullanmadıklarının, kullanmışlarsa buna  ilişkin görüşme detaylarının istenmesine hükmederek, 3 gizli tanığın  bir sonraki  duruşmada dinlenilmesi için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne yazı yazılmasını da  kararlaştırdı. Heyet, duruşmayı 8, 9, 10 Mayıs'a, sıralı olarak yapılmak üzere  erteledi.

 

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