'Islak imzada kumpas' davasında 10 kişiye tahliye kararı

Ergenekon davasına delil kabul edilen "İrtica ile Mücadele Eylem Planı" belgesinde emekli albay, CHP İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek'in ıslak imzası bulunduğu öne sürülerek "kumpas kurulduğu" iddiasına ilişkin açılan davada 10 sanık hakkında tahliye kararı verildi. Mahkeme, aralarında eski Adli Tıp Kurumu Başkanı Doç. Dr. Haluk İnce'nin bulunduğu 5 sanığın ise tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Cengiz Haluk İnce, Salih Sala, Ali Arabacı, Nazmiye Aktaş, Kemal Çakır, Özlem Karslı, Lokman Başer, Gürol Berber, Mehmet Akın, Eyüp Kandemir, İsmail Çakır, Ahmet Bülent Özata, İbrahim Savaş Uğurlu, Ahmet Mesut Dudu ve Hakan Kaymak ile tutuksuz sanıklar dönemin Jandarma Kriminal Daire Başkanı olan emekli Albay Burhanettin Cihangiroğlu, Hüseyin Bülent Üner ve Kemal Pelit katıldı. Duruşmada müşteki Dursun Çiçek de hazır bulundu.

Duruşmada sanık eski Jandarma Kriminal Başkanı Burhanettin Cihangiroğlu meslek hayatında çok başarılı olduğunu, 25 yıl kriminal hizmetinde bulunduğunu belirterek "Tek bir raporumuz dava konusu olmamıştır. Ancak biz çapraz sorgulara katılırız. Hiçbir zaman, örneğin gizlilik için çekilen şeridin hesabını vereceğim aklıma gelmezdi" diye konuştu. Sanıkların savunmasının ardından müştekiler eski Genelkurmay Başkanı emekli orgeneral İlker Başbuğ'un avukatı İlkay Sezer, müvekkilinin müdahilliğine karar verilmesini talep etti. Müştekiler Dursun Çiçek ve Serdar Öztürk de aynı talepte bulundu.

Davaya ilişkin ara kararı açıklayan mahkeme heyeti mevcut delil durumu, tutuklu kaldıkları süre ve haklarında adli kontrol tedbiri uygulanmasının yeterli olacağı kanaatine göre, tutuklu sanıklar İsmail Çakır, Lokman Başer, Özlem Karslı, Kemal Çakır, Nazmiye Aktaş, Ali Arabacı, Hakan Kaymak, Ahmet Mesut Dudu, İbrahim Savaş Uğurlu, Ahmet Bülent Özata'nın tahliyesine karar verdi.

Heyet kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin mevcudiyeti yazılan müzekkerelerin çoğunluğuna cevap verilmemesi, tanıkların dinlenmemesi, delillerin tam olarak toplanmaması gibi nedenlerle diğer sanıklar eski Adli Tıp Kurumu Başkanı Haluk İnce, Eyüp Kandemir, Gürol Berber, Mehmet Akın ve Salih Sala'nın tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

İlker Başbuğ'a ret

Sanıklardan Burhanettin Cihangiroğlu hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nde görülen bir dava olduğunu hatırlatan mahkeme heyeti, davanın açılış tarihi, yargılama süreci, yargılamayı yapan ceza dairesinin yüksek ilk derece yargı mahkemesi olması ve davanın mükerrer olup olmadığı hususlarının göz önüne alınarak yüksek mahkemeye sorulmasını ve birleştirmeyle ilgili bu mahkemenin muvafakatının sorulmasını kararlaştırdı. Şikayetçilerden Dursun Çiçek'in müdahillik talebini, suçtan zarar görme ihtimaline karşı kabul eden heyet, diğer müşteki İlker Başbuğ'un bu yöndeki talebini ise dosya kapsamına göre suçtan zarar görme ihtimaline karşı reddetti. Yine müştekilerden Serdar Öztürk'ün beyanının alınmadığını belirten heyet, bu taleple ilgili bir sonraki duruşmada karar verilmesini hükme bağladı.

Mahkeme heyeti, sanıkların "ByLock" kullanıp kullanmadıklarına dair İstanbul Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne yazı yazılarak sanıkların bu programı veya örgütün diğer haberleşme programlarını kullanıp kullanmadıklarının, kullanmışlarsa buna ilişkin görüşme detaylarının istenmesine hükmederek, 3 gizli tanığın bir sonraki duruşmada dinlenilmesi için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne yazı yazılmasını da kararlaştırdı. Heyet, duruşmayı 8, 9, 10 Mayıs'a, sıralı olarak yapılmak üzere erteledi.