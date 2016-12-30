'Islak imza' iddianamesi tamamlandı

CHP İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek'e "İrtica ile Mücadele Eylem Planı'' belgesinde ıslak imzası bulunduğu iddiasıyla ilgili yürütülen soruşturma sonucunda 18 kişi hakkında hapis cezası talep edildi.

Emekli Albay, CHP İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek'e, Ergenekon davasında delil olarak kabul edilen "İrtica ile Mücadele Eylem Planı'' belgesinde ıslak imzası bulunduğu iddiasıyla kumpas kurulduğuna ilişkin yürütülen soruşturma, 15'i tutuklu 18 kişi hakkında iddianame hazırlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Terör ve Örgütlü suçlardan sorumlu Başsavcı Vekili İsmail Uçar tarafından onaylanan iddianame İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunuldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Cumhuriyet Savcısı Bülent Başar ve Cumhuriyet Başsavcı Vekili Zafer Koç tarafından hazırlanan 141 sayfalık iddianamede, Genelkurmay Başkanlığı şikayetçi, Genelkurmay eski Başkanı İlker Başbuğ, CHP İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek ve avukat Serdar Öztürk müşteki yer aldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından başlatılan ''Islak imza"da kumpas soruşturması kapsamında, Adli Tıp Kurumu eski Başkanı Doç. Dr. Haluk İnce, adli tıp uzmanları Lokman Başer, Eyüp Kandemir, Mehmet Akın, Gürol Berber, Ahmet Bülent Özata ve İsmail Çakır, fizikçi belge inceleme uzmanı Nazmiye Aktaş, belge inceleme mühendisi Özlem Karslı, belge inceleme uzmanı Kemal Çakır, 3. Emniyet Müdürü Hakan Kaymak, 4. Sınıf emniyet müdürü İbrahim Savaş Uğurlu, emniyet amiri Ahmet Mesut Mudu, Jandarma Kriminal Daire Başkanı Salih Sala ve Jandarma astsubay Ali Arabacı FETÖ üyesi olmak ve gerçeğe aykırı bilirkişili yapmak suçundan tutuklanmıştı. Jandarma Kriminal eski Daire Başkanı emekli albay Burhanettin Cihangiroğlu ile emekli öğretim üyesi Hüseyin Bülent Üner ise yurtdışına çıkış yasağı kararı verilerek, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.