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İslahiye'de, zabıtadan dilenci operasyonu: 5 kişi yakalandı

Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)- GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde zabıta ekipleri tarafından cuma namazı öncesi dilencilere yönelik operasyon düzenlendi, 5 kişi yakalandı

23 Kasım 2018 15:31

Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)- GAZİANTEP\'in İslahiye ilçesinde zabıta ekipleri tarafından cuma namazı öncesi dilencilere yönelik operasyon düzenlendi, 5 kişi yakalandı.
İslahiye Belediyesi Zabıta Amirliği ekipleri, namaz öncesi cami önlerinde ve halkın yoğun bulunduğu caddelerde vatandaşların duygularını istismar ederek dilenenlere yönelik yaptığı çalışmada 5 kişiyi yakaladı. Zabıta karakoluna götürülen dilencilerin yapılan üst aramalarında 270 lira bulundu. Paraya el koyan zabıta ekipleri, dilenciler hakkında Kabahatler Kanunu kapsamında işlem yaptı.

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