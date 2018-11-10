T24 LogoT24 Logo
Gündem

İslahiye'de saat 09.05'te hayat durdu

Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep),(DHA)- GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 80'inci yıl dönümü törenlerinde saatlerin 09

10 Kasım 2018 13:33

Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep),(DHA)- GAZİANTEP\'in İslahiye İlçesinde, Mustafa Kemal Atatürk\'ün vefatının 80\'inci yıl dönümü törenlerinde saatlerin 09.05\'i göstermesiyle hayat durdu.
Demokrasi Meydanı\'ndaki törene; Gaziantep Vali Yardımcısı İbrahim Halil Toprak, 106\'ncı Topçu Alayı Komutanı Albay Ömer Şahin Selvi, Belediye Başkanı Kemal Vural, askeri erkan, kurum amirleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Atatürk Anıtına çelenk bırakılmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu. Saatlerin 09.05\'i göstermesinin ardından sirenlerin çalmasıyla adeta hayat durdu. Sirenlerin çaldığını görenler bulundukları yerde saygı duruşunda bulundu.
FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

KadirGaziantepDHA GAZİANTEPMustafa Kemal AtatürkDemokrasi MeydanıGaziantep Vali YardımcısıHalil ToprakTopçu Alayı Komutanı AlbaySelvi Belediye Başkanı Kemal VuralAtatürk AnıtınaSaatlerinSirenlerinFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24