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İslahiye'de 800 kilo sahte zeytinyağı ele geçirildi

Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)- GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, zabıta ekipleri düzenledikleri operasyonda bitkisel karışımlar ile elde edilen 800 kilo sahte zeytinyağı ele geçirdi

04 Aralık 2018 15:07

Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)- GAZİANTEP\'in İslahiye ilçesinde, zabıta ekipleri düzenledikleri operasyonda bitkisel karışımlar ile elde edilen 800 kilo sahte zeytinyağı ele geçirdi.
İslahiye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, piyasaya sahte zeytinyağı sürüldüğü ihbarı üzerine Hacıali Öztürk Mahallesi\'nde Suriye uyruklu bir kişiye ait işyeri ve eve baskın düzenledi. Yapılan baskında Suriye uyruklu Ahmed A.\'nın işlettiği işyerinde ve evinin ambarında 40 teneke içerisinde bitkisel karışımla hazırlanmış zeytinyağı bulundu. Aramaların ardından el konulan 800 kile zeytinyağının Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri incelemesinde de sahte olduğu anlaşıldı.
Zeytinyağlarının imha edileceği ve Suriye uyruklu Ahmet A. hakkında da yasal işlem başlatıldığı belirtildi.

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