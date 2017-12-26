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İslahiye'de 44 asker yedikleri yemekten zehirlendi (3)

SAĞLIK BAKANLIĞI: 41 ASKER TABURCU EDİLDİ Sağlık Bakanlığı, Gaziantep'in İslahiye ilçesinde görevli askerlerin zehirlenmesiyle ilgili yazılı açıklama yaptı

26 Aralık 2017 16:06

SAĞLIK BAKANLIĞI: 41 ASKER TABURCU EDİLDİ
Sağlık Bakanlığı, Gaziantep\'in İslahiye ilçesinde görevli askerlerin zehirlenmesiyle ilgili yazılı açıklama yaptı. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle İslahiye Devlet Hastanesi\'ne başvuran 44 askerden 41\'inin taburcu edildiği belirtilen açıklamada, şöyle denildi:
\"Akşam yemeğinin ardından bulantı, kusma, karın ağrısı, ishal ve ateş şikayetleri ile acil servise başvuran askerlere gerekli tetkikler yapılarak tedavilerine hızlı bir şekilde başlanmıştır. Mevcut bulgularla hayati tehlikesi olan hasta bulunmamaktadır. 44 hastadan 41\'i taburcu edilmiştir. Tetkiklerinin sonuçlanması beklenen ve tedavisi devam eden 3 hasta acil serviste müşahedede takip edilmektedir.\"

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