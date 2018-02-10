İslahiye'de 2.5 yıl önceki cinayete 2 tutuklama

Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA) - GAZİANTEP’in İslahiye İlçesi\'nde, 2.5 yıl önce bıçaklanmış ve boğazı kesilerek öldürülen Emrah Bilir (26) cinayetiyle ilgili gözaltına alınan 13 kişiden 2\'si tutuklandı.

İlçenin Aşağı Bilenler Mahallesi’nde oturan ve Orman Müdürlüğü’nde geçici işçi olarak çalışan Emrah Bilir, bir düğüne katılacağını söyleyip ayrıldığı evine dönmedi. Yakınlarının aradığı Bilir\'in, 22 Eylül 2015 tarihinde üzüm bağları arasında bıçaklanmış ve boğazı kesilmiş halde cesedi bulundu. Yürütülen soruşturmaya rağmen Bilir\'in katil zanlıları yakalanamadı.

Düğün görüntüleri detaylı izleyip Emrah Bilir\'in öldürüldüğü iddiası üzerine soruşturmayı derinleştiren ekipler, olayla bağlantısı olduğu belirlenen 13 kişiyi İslahiye ve Denizli\'de adreslerine düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Jandarmada alınan ifadelerin ardında ismi açıklanmayan bir kişi serbest bırakılırken,12 kişi adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 12 kişiden Murat Y. ile İsmail A. \'Kasten adam öldürmek\' suçundan tutuklanırken, diğer 10 kişi ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.