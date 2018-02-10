T24 LogoT24 Logo
Gündem

İslahiye'de 2.5 yıl önceki cinayete 2 tutuklama

Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA) - GAZİANTEP’in İslahiye İlçesi'nde, 2

10 Şubat 2018 16:24

Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA) - GAZİANTEP’in İslahiye İlçesi\'nde, 2.5 yıl önce bıçaklanmış ve boğazı kesilerek öldürülen Emrah Bilir (26) cinayetiyle ilgili gözaltına alınan 13 kişiden 2\'si tutuklandı.
İlçenin Aşağı Bilenler Mahallesi’nde oturan ve Orman Müdürlüğü’nde geçici işçi olarak çalışan Emrah Bilir, bir düğüne katılacağını söyleyip ayrıldığı evine dönmedi. Yakınlarının aradığı Bilir\'in, 22 Eylül 2015 tarihinde üzüm bağları arasında bıçaklanmış ve boğazı kesilmiş halde cesedi bulundu. Yürütülen soruşturmaya rağmen Bilir\'in katil zanlıları yakalanamadı.
Düğün görüntüleri detaylı izleyip Emrah Bilir\'in öldürüldüğü iddiası üzerine soruşturmayı derinleştiren ekipler, olayla bağlantısı olduğu belirlenen 13 kişiyi İslahiye ve Denizli\'de adreslerine düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Jandarmada alınan ifadelerin ardında ismi açıklanmayan bir kişi serbest bırakılırken,12 kişi adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 12 kişiden Murat Y. ile İsmail A. \'Kasten adam öldürmek\' suçundan  tutuklanırken, diğer 10 kişi ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

KadirGaziantep DHAGAZİANTEPinEmrah BilirAşağı Bilenler MahallesindeOrman MüdürlüğündeYakınlarınınBilirEylülYürütülenDüğünDenizliJandarmada

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

Abdulkadir Selvi: Şeyma Subaşı Erzurumlu Acun Ilıcalı’yı yakmıştı, ablası ise Erzurum’da Ekrem İmamoğlu’nu...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24