Isla ve Medel'li Şili, Ekvador'u 2-1 yendi

Muslera\'lı Uruguay deplasmandan 1 puan aldı

İSTANBUL,(DHA)

Türkiye\'de forma giyen ve Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri\'nde mücadele eden isimler dün başarılı sonuçlar aldı.

Beşiktaşlı Medel ve Fenerbahçeli Isla\'nın formasını giydiği Şili, Estadio Monumental\'da oynanan karşılaşmada Ekvador\'u 2-1 yenmeyi başardı. Şili\'ye galibiyeti getiren golleri 22\'nci dakikada Eduardo Vargas ve 85\'inci dakikada Alexis Sanchez atarken, Ekvador\'un tek golü 84\'üncü dakikada Romario Ibarra\'dan geldi. Medel ve Isla 90 dakika sahada kaldı. Şili bu galibiyetle puanını 26 yaparak 3\'üncü sıraya yükseldi.

MUSLERA BERABERE

Galatasaraylı kaleci Fernando Muslera\'nın formasını giydiği Uruguay ise deplasmanda grubun son sırasında yer alan Venezuela ile karşılaştı. Karşılaşma 0-0 sona ererken 28 puana yükselen Uruguay, 2\'nci sıradaki yerini korudu.