T24 LogoT24 Logo
Spor

Isla ve Medel'li Şili, Ekvador'u 2-1 yendi

Muslera'lı Uruguay deplasmandan 1 puan aldı İSTANBUL,(DHA) Türkiye'de forma giyen ve Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde mücadele eden isimler dün başarılı sonuçlar aldı

06 Ekim 2017 12:36

Muslera\'lı Uruguay deplasmandan 1 puan aldı

İSTANBUL,(DHA)

Türkiye\'de forma giyen ve Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri\'nde mücadele eden isimler dün başarılı sonuçlar aldı. 
Beşiktaşlı Medel ve Fenerbahçeli Isla\'nın formasını giydiği Şili, Estadio Monumental\'da oynanan karşılaşmada Ekvador\'u 2-1 yenmeyi başardı. Şili\'ye galibiyeti getiren golleri 22\'nci dakikada Eduardo Vargas ve 85\'inci dakikada Alexis Sanchez atarken, Ekvador\'un tek golü 84\'üncü dakikada Romario Ibarra\'dan geldi. Medel ve Isla 90 dakika sahada kaldı. Şili bu galibiyetle puanını 26 yaparak 3\'üncü sıraya yükseldi. 
MUSLERA BERABERE
Galatasaraylı kaleci Fernando Muslera\'nın formasını giydiği Uruguay ise deplasmanda grubun son sırasında yer alan Venezuela ile karşılaştı. Karşılaşma 0-0 sona ererken 28 puana yükselen Uruguay, 2\'nci sıradaki yerini korudu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Muslera UruguayDünya Kupası Güney Amerika ElemeleriMedelFenerbahçeli IslaEstadio MonumentalEkvadorEduardo VargasAlexis SanchezRomario IbarraIslaBERABERE GalatasaraylıFernando MusleraUruguayVenezuelaKarşılaşma

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24